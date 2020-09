Un cicle de Kenji Mizoguchi obri en el Arniches una temporada amb més de 100 espectacles

‘Tornem a progrAMAR’ és el lema triat per a la nova temporada de l’Institut Valencià de Cultura a Alacant, una programació que en total suma més de 100 propostes culturals de teatre, circ, música, cinema i dansa.

La temporada ha sigut presentada aquest dilluns per la secretària autonòmica de Cultura de la Generalitat, Raquel Tamarit, junt amb el director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, En paraules de la secretària autonòmica, Raquel Tamarit, “aquest lema defineix el tarannà sobre el qual s’ha treballat de valent des de l’IVC d’Alacant per a assegurar una programació àmplia, de qualitat i adaptada a les noves circumstàncies marcades per la pandèmia”.

El director generar de l’IVC, Abel Guarinos, ha afegit que “aquest primer trimestre ja mostra allò que vam dir fa mesos, que reprogramaríem tot allò que poguérem. A més, hem reduït els preus de les entrades, pensant en el nostre públic i per a facilitar el màxim accés a la cultura”.

Dos dels trets definitoris de la programació que es presenta ara per a la temporada 2020-2021 són l’eixida al carrer, amb els espectacles que han obert la temporada en diferents punts de la ciutat aquest passat cap de setmana, i també la reprogramació de les activitats que es van haver d’ajornar de març a juny. Pràcticament totes les companyies que no van poder presentar els seus treballs durant el confinament ho faran en el primer trimestre de la nova temporada.

La programació habitual de l’Arniches es veurà també reforçada pel pla ‘reaCtivem’, que permetrà gaudir els dimecres d’espectacles i concerts de companyies valencianes.

D’aquesta manera, només en aquest primer trimestre de la temporada 2020-2021 hi haurà una oferta de més de 50 espectacles, incloent-hi els 2 espectacles de carrer que es van poder celebrar el passat divendres i dissabte, 9 de dansa, 7 de música, 1 de màgia, 3 de circ, 11 de teatre i 8 propostes familiars, a més de 12 sessions de la Filmoteca.

Inici de temporada a l’Arniches el 17 de setembre

Les portes de l’Arniches s’obriran amb el cicle de ‘Clàssics de la Filmoteca: Kenji Mizoguchi’, i es projectarà el film ‘Cuentos de la luna pálida’, del director japonés.

Els primers espectacles d’arts escèniques que acollirà l’Arniches seran quatre propostes de dansa: ‘Pink Unicorns’, de La Macana; ‘La terreta balla’, de formacions alacantines; ‘Outfit’, de Mou Dansa; i ‘10 sonetos’, d’Otradanza.

Al novembre, serà el torn de la XXVIII Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, que tornarà a portar fins a Alacant guardonats espectacles de teatre, com ‘Barahúnda’, de l’Institut Valencià de Cultura, el 6 de novembre; ‘Threesome’, de Jerónimo Cornelles, el 10 de novembre; o ‘Fraude’, d’Eva Zapico, el 14 de novembre.

També al novembre tindrà lloc el festival Festitíteres, amb tres espectacles: ‘La leyenda de Sally Jones’, de Baichimo, el 29 de novembre; ‘After the party’, de Thomas Noone Dance, el 4 de desembre; i ‘Nube, nube’, de Periferia Teatro, el 5 de desembre.

Pel que fa a la música, el cantautor mallorquí Joan Miquel Oliver presentarà el seu treball ‘Elektra’ el 12 de desembre i els valencians Spanish Brass estaran a l’Arniches el 16 de desembre. També tindrà lloc el cicle ‘Des d’ací’, amb propostes musicals de les comarques alacantines, com ara Fraskito o Autòctone.

Durant la temporada 2020-2021, l’IVC Alacant continuarà apostant per la campanya escolar, amb el treball conjunt amb les escoles. Al mateix temps, es continuarà treballant amb els col·lectius LGBTI+, amb l’organització de la Mostra Visible al mes de març, i es mantindran les programacions conjuntes amb la Universitat d’Alacant i els conservatoris superiors de música. Aquesta temporada s’afegirà un nou cicle a la programació, ‘Nadal a l’Arniches’, amb quatre espectacles orientats al públic familiar.