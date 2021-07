El Feslloc redueix la durada dels concerts per adaptar-se a les noves mesures

El festival Feslloc, que se celebra aquest dies 9 i 10 de juliol a Benlloc, en la comarca de la Plana Alta, ha informat de noves mesures per adaptar-se a les anunciades aquest dijous pel Consell per tal de controlar la pandèmia. Tal com explica l’organització, el festival començarà els seus concerts una hora i mitja abans, a les 18:00 hores, i ha reduït la durada d’alguns dels espectacles per a poder acabar a les 00:30 hores, en lloc de a les 2 de la matinada com estava previst. La nova limitació d’aforament no afecta al festival, perquè l’organització ja havia restringit el seu número de públic molt per sota del que estava permès.

L’organització que ha hagut d’estar -i segueix estant- “molt atenta” a les mesures sanitàries per la Covid19, i ja ha canviat un parell de vegades el format, diu que “ara ja és segur” que el festival tindrà un aforament màxim de 2.000 persones per dia -incloses les persones d’organització-, que estaran assegudes en taules d'un màxim de deu persones on podran prendre consumicions. S’ha habilitat un servei de taula per limitar cues, tot i que també es podrà demanar en la barra.

La mascareta serà obligatòria “en tot moment, menys quan s’estiga consumint una beguda o menjant, sempre sense alçar-nos de taula”. L’organització demanarà als assistents que facen només els desplaçaments estrictament necessaris i, com és norma, no es podrà fumar en tot el recinte. Informen que es podrà començar a validar l’entrada i recollir les polseres d’accés a partir de les 16,30 hores i han fet una crida a arribar amb temps a la zona del festival, al camp de futbol de Benlloc.

Els artistes del Feslloc 2021

Zoo, El Diluvi, Xavi Sarrià, Maluks, Feliu Ventura, Jonatan Penalba, Tito Pontet, Blackfang, The Dance Crashers i Malparlat són els artistes que tocaran al Feslloc 2021. El festival arriba a la seua quinzena edició superant la pandèmia, sota el lema “Feslloc, 15 anys de revoltes” defensant la música en valencià i la cultura segura i necessària.

L'organització del festival, formada per l'associació sense ànim de lucre Feslloc -amb participació d'Escola Valenciana i l'Ajuntament de Benlloc- l’any passat ja va fer un esforç per celebrar el festival “malgrat totes les dificultats imposades per la pandèmia amb l’objectiu de defensar els treballadors de la música en valencià i que la cultura és segura i necessària”. “Enguany no podia ser menys”, assenyalen. Per això, tot i que “el Feslloc 2021 no tindrà el volum d’actuacions de l’edició 2019, sí que ha fet una aposta per mantindre la qualitat musical que el caracteriza i el format d’edicions anteriors, sempre seguint les recomanacions sanitàries vigents en cada moment”.