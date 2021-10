Un festival de música, art i tallers per a alertar de l'emergència climàtica

Experts i expertes en l’emergència climàtica, col·lectius ambientalistes i valencians i valencianes es donaran cita, del 12 al 19 de novembre, en el festival Cridem pel clima. Es tracta d’un esdeveniment pioner que uneix cultura i medi ambient i que es desenvoluparà al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), impulsor d’aquesta primera edició junt amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i Tornem, cultura i sostenibilitat.

El festival té com a objectiu connectar la ciutadania amb l’emergència climàtica mitjançant una àmplia oferta cultural per a totes les edats i tots els nivells de sensibilització amb la problemàtica ambiental. Durant set dies, es convertirà en un escenari per al diàleg entre persones expertes amb espai per a la participació ciutadana i cultural.

José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus i del CCCC, assegura que “és necessari impulsar un festival com aquest, que funcionarà com un punt de trobada entre la ciutadania i professionals que dia a dia treballen per a resoldre l’emergència climàtica”.

La cultura, protagonista del festival

Cridem pel clima naix amb la certesa que la cultura és el mecanisme de sensibilització més poderós. Per això, proposa una extensa programació multidisciplinària amb concerts de bandes locals, nacionals i internacionals, com els valencians Laura Esparza i Carlos Esteban o l’artista visual i músic Bby Eco (Amsterdam).

El festival també acull un cicle de cinema dedicat a l’emergència climàtica, teatre i art urbà en directe de la mà d’Elías Taño. Al seu torn, crea un espai per al diàleg amb fins i tot sis taules dedicades al paper de la cultura en la crisi climàtica i la problemàtica analitzada des de diversos àmbits. Hi participaran agents culturals, experts en canvi climàtic, especialistes en medi ambient i docents.

L’entrada és gratuïta. Durant les pròximes setmanes es coneixerà la programació completa a través de les xarxes socials de Cridem pel clima i la pàgina web www.tornem.es/cridem-pel-clima-2021/.

Un compromís social i mediambiental

L’esdeveniment està impulsat i cofinançat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, el Consorci de Museus a través del CCCC i Tornem, cultura i sostenibilitat; compta amb el patrocini de València Activa, EMT i la col·laboració de Caixa Popular i Capitán Denim. Així mateix, hi participen activament Climate Reality Europe, Yanushub, Bioagradables, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Ecologistes en Acció, Per l’Horta, Aliança per l’Emergència Climàtica, Agora Talents i FE CCOO PV, Youth Climate Save, Amae Agroecologia, Climate Kic, Pianos Clemente, Go Zero Waste, E-Place Heritage, Capacitador.info i altres col·laboradors.