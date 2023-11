El surrealismo de Dalí y su nexo con Alicante protagonizan las 230 piezas de una exposición en el Mubag

Una exposición monográfica de Salvador Dalí, con más de 230 piezas originales que muestran en surrealismo del artista y también su nexo con la provincia de Alicante protagonizan una “ambiciosa propuesta” que se exhibe en el Museo de Bellas Artes Gravina (Mubag).

La muestra 'Dalí-Metamorfosis' se ha inaugurado este jueves en el Mubag, en un acto en el que han estado presentes presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali; el director del Mubag, Jorge Soler; y el comisario de la exposición, Óscar Carrascosa, entre otros, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

La exposición incluye más de 230 obras originales de Dalí y podrá visitarse hasta el próximo 5 de mayo. De esta forma, la propuesta reúne “por primera vez en Alicante una excepcional selección de la prolífica producción de uno de los máximos referentes del surrealismo en el mundo”, ha destacado Pérez.

“El estudiado diseño expositivo de la muestra nos acerca a la semblanza de este singular artista, facilitando la comprensión y, por tanto, contribuyendo a incrementar la admiración que ya de por sí despierta su obra”, ha subrayado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que se trata de una “ocasión única” para la provincia de Alicante y ha agradecido la “alianza” establecida entre la Diputación, a través del Mubag, y distintas instituciones, centros culturales y propietarios de colecciones privadas que han prestado obra para materializar este proyecto y mostrar “el virtuosismo y la multidisciplinariedad de Dalí”.

El presidente provincial ha señalado que esta propuesta coincidirá en el tiempo con la celebración del Centenario del Primer Manifiesto Surrealista de 1924, cuyos actos conmemorativos se llevarán a cabo el año que viene.

Por su parte, Jorge Soler ha destacado la “complejidad” del montaje, que ha precisado de meses de intensos preparativos, y ha añadido que ha sido “un reto” que han llevado a cabo “con muchísima ilusión para mostrar una selección que incluye obras que han sido expuestas en contadas ocasiones”.

Además, ha recalcado que esta muestra ha sido posible gracias a la implicación de un gran equipo profesional y a la cesión temporal de obras por parte de centros como la Fundación María José Jove, el Museo de Montserrat o la Fundación Amyc-Fran Daurel, entre otros. Además, ha añadido la “fundamental” colaboración del Museum of the City of New York, la British Library o la Fundación Archivo Manuel de Falla.

Como nexo de unión de Dalí con la provincia de Alicante, la muestra incluye una serie de fotografías de 1973 en las que se puede apreciar al artista con la periodista afincada en Alicante Pirula Arderius, quien le entrevistó en alguna ocasión para el Diario Información.

SECCIONES DE LA MUESTRA

En la segunda planta del Palacio Gravina se puede visitar la muestra, que cuenta con cuatro secciones. 'La Belleza oculta' es el título de la primera e incluye los óleos Madonna con Rosa Mística y Las pirámides de Gizeh.

Le sigue 'Dalí inédito. Los dibujos de la Abadía de Montserrat' integrada por un conjunto de 25 dibujos donados al monasterio catalán por Josefina Cusí, hija del tío y protector del pintor, Joaquim Cusí. En este apartado se podrán ver obras como Estudio para figuras acostadas en la arena o Estudio para composición cubista, así como el famoso retrato de su padre, Retrato del padre del artista, junto a otro de sus dibujos más conocidos, el Retrato de María Carbona, procedente de la donación Josep Sala i Ardiz. Algunas obras se verán con luz tenue por indicación de los técnicos de Conservación y para “evitar daños”.

La estrecha relación del artista con la literatura queda reflejada en la tercera sección, a partir del texto 'Alicia en el país de las maravillas' de Lewis Carroll, con obras como grabados de La Divina Comedia de Dante Alighieri y de Los amores de Casandra de Pierre de Ronsard o las inspiradas en El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla.

Por último, el apartado 'La moda y el arte efímero' ofrecerá una visión del interés del artista por esta disciplina, que se manifiesta en numerosas obras, especialmente en el óleo sobre lienzo sin título en el que Dalí echa una mirada a Vogue, creado en 1943.