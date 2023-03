'Tattoo. Arte bajo la piel', más de 240 obras históricas y contemporáneas recorren en València la historia del tatuaje

En pleno boom del tatuaje, se calcula que el 12% de los ciudadanos de Europa lleva, al menos, uno. En España, este porcentaje se sitúa entre el 15 y el 20%, llegando al 40% entre los jóvenes, lo que sitúa a España como el sexto país del mundo con mayor número de personas tatuadas. No obstante, la fascinación por el tatuaje cuenta con una larga trayectoria: desde el impulso de la atracción de feria hasta la inmediatez de la cultura callejera, el tatuaje encarna el deseo de expresar a los demás no solo lo que somos, sino también lo que queremos ser, transformando así la piel en un particular lienzo.

La directora del Área de Exposiciones y Colección de la Fundación “la Caixa”, Isabel Salgado; el director de CaixaForum València, Álvaro Borrás, la directora de Desarrollo Cultural del Musée du Quai Branly, Christine Drouin, y el coordinador del proyecto expositivo, Adrien Flament, han presentado este jueves en CaixaForum València la exposición 'Tattoo. Arte bajo la piel'.

Producida y organizada por el Musée du Quai Branly - Jaques Chirac de París y la Fundación “la Caixa”, presenta más de 240 piezas de todo el mundo entre pinturas, dibujos, libros, siliconas con tinta, herramientas para tatuar, máscaras, fotografías, sellos y 9 audiovisuales.

El tatuaje encierra una gran historia técnica y estética de más de 5.000 años, donde los tatuadores y los tatuados son sus portavoces diarios. Por primera vez en España, se podrá ver la mayor exposición histórica que ahonda en el tatuaje como gesto artístico y rinde homenaje a aquellos artistas que han hecho evolucionar el arte del tatuaje, pero cuyo papel nunca se ha reivindicado en los museos.

La muestra explora, desde un enfoque antropológico inédito, los distintos usos del tatuaje a lo largo de la historia y el papel social que desempeña esta práctica ancestral en las culturas del mundo: desde la represión a la reivindicación. Así, los visitantes viajarán a través del tatuaje por todos los continentes descubriendo sus orígenes, la evolución que han experimentado las técnicas y el modo en que conviven en sincretismo distintas corrientes vinculadas al arte del tatuaje, que es ya un fenómeno mundial.

Cuando el Musée du Quai Branly - Jacques Chirac inició su andadura con esta exposición en París en 2014, invitó a los tatuadores más eminentes del momento a realizar una obra sobre réplicas de silicona de distintas partes del cuerpo. Posteriormente, en cada etapa de su itinerancia por todo el mundo, la muestra se ha ido enriqueciendo con nuevas obras encargadas a tatuadores de distintas nacionalidades, desde tatuajes tradicionales hasta novedosas creaciones.

Entre las más de 240 piezas expuestas se incluyen 24 prototipos moldeados en un material experimental que reproducen de manera hiperrealista partes del cuerpo humano y que han sido tatuados por maestros del arte del tatuaje entre los que se encuentran los estadounidenses Kari Barba y Jack Rudy, el francés Tin-Tin, el japonés Horiyoshi III, el suizo Felix Leu, el neozelandés Mark Kopua, el inglés Xed LeHead, el danés Colin Dale y el polinesio Chimé.

Para la exposición en los centros CaixaForum se han incluido cuatro piezas de reciente creación: las de los artistas Laura Juan (España), Jee Sayalero (España), Brian Gomes (Brasil) y Taku Oshima (Japón). Estas cuatro piezas han sido encargadas expresamente para el tour de la muestra en los centros culturales de la Fundación “la Caixa”, y se han podido ver anteriormente en las exposiciones de Madrid y Barcelona.

Estas piezas de silicona constituyen un hito en la exposición, junto con objetos, dibujos, grabados y fotografías que muestran las prácticas antiguas del tatuaje en todos los continentes. Así, lo que originalmente fue una inscripción efímera en la epidermis de una determinada persona puede conservarse, estudiarse y ponerse en valor para dar a conocer la historia y la estética del tatuaje.

Un arte que va más allá de la piel

La exposición, con obras procedentes en su mayoría del Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, también reúne un excepcional conjunto de piezas de una cincuentena de prestadores de países como Estados Unidos, Japón, Francia, Tailandia o Reino Unido.

Entre las piezas expuestas, destacan elementos como una pluma eléctrica presentada por el inventor Thomas Edison en 1877 (y que fue el antecedente de la máquina de tatuar actual); un baúl para transportar las herramientas de los tatuadores ambulantes; un retrato en pintura acrílica de Artoria, una célebre artista del sideshow de la década de 1920; un álbum original de Rich Mingus, editado por Henk Schiffmacher en 2011, con fotografías, postales y fragmentos de publicaciones periódicas relacionados con el tatuaje desde el siglo XIX; una flauta en forma de estatuilla del período tardío de la cultura maya con representaciones de tatuajes faciales; herramientas y utensilios para tatuar del siglo XIX provenientes de Indonesia, Birmania, Túnez, Argentina o Australia; y retratos de grupos con sus tatuajes identificativos, como por ejemplo la pandilla mara centroamericana o la mafia japonesa yakuza.

También reconoce a artistas que preservan este arte milenario, como la tatuadora filipina Whang-od Oggay, de 105 años, considerada como la última maestra que utiliza el batok (tatuaje tradicional hecho a mano), o los maoríes de Nueva Zelanda, que practican el moko, el ‘arte de esculpir la piel’, símbolo de conciencia colectiva indígena.

Un viaje hacia las profundidades del tatuaje

El recorrido, con cinco paradas diferenciadas, arranca desde una perspectiva global para comprender el vínculo del tatuaje con lo marginal, la delincuencia y su espectacularización. En el segundo ámbito, se presenta el tatuaje como un arte en movimiento, haciendo hincapié en su expansión por Japón, América del Norte y Europa desde su origen hasta la actualidad. En la tercera parada, se muestra el renacimiento del tatuaje tradicional en Nueva Zelanda, Samoa, Polinesia, Indonesia, Malasia oriental, Filipinas y Tailandia. A partir de la década de 1970, surgen nuevas escuelas y se expanden a nuevos territorios del mundo como China y Taiwán, así como Latinoamérica, con el tatuaje chicano, aspecto que se aborda en el cuarto ámbito. La muestra termina su recorrido con una reflexión sobre el tatuaje en la actualidad —y su perpetuo afán por la renovación— diferenciando dos corrientes: una, marcada principalmente por la reinterpretación de géneros históricos, y otra, que explora las posibilidades de las artes gráficas más allá de los códigos clásicos.