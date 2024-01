Defender como “impecable” la ampliación del Puerto de València “acerca al ministro Puente al negacionismo por omisión”

La Comissió Ciutat-Port ha contestado a las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, quien aseguró hace unos días que la ampliación del Puerto de València es medioambientalmente “impecable”. A juicio del colectivo ciudadano, el titular de Transportes del Gobierno de España “está a un paso de convertirse en un 'negacionista por omisión' al obviar la realidad científica: la acción negativa de todas las ampliaciones del Puerto de València (unas consumadas, otras proyectadas) sobre las playas y su amenaza sobre el frágil ecosistema de la Albufera”.

“A mí a ambientalista no me gana nadie”, con esta frase que “quedará para la hemeroteca”, consideran que el ministro Puente “ha cruzado una peligrosa línea para un Gobierno progresista que se autoproclama 'actor decidido en la lucha contra la emergencia climática' y que defiende ese recorrido 'de la mano de la ciencia'”.

Así, recuerdan que el presidente Pedro Sánchez, en un discurso pronunciado ante las Naciones Unidas el 21 de septiembre de 2023 afirmó: “Combatir la emergencia climática requiere valentía y determinación. Debemos impulsar una revolución tecnológica y económica sin parangón, posible únicamente desde un apoyo social masivo, decidido y global. Ese apoyo requiere inteligencia para desbordar al principal aliado de la inacción climática que no es otro sino el negacionismo. Es posible, si convertimos este formidable reto en una oportunidad para crear más y mejores empleos. Para hacer más sostenibles todos los sectores de nuestras economías. Para seguir avanzando, en definitiva, de la mano de la ciencia”.

Pues bien, tal y como recuerdan, la misma semana se conoció el informe científico del Institut Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València que, entre otras cuestiones, concluye que, tras la construcción en 2012 del dique de abrigo de la ampliación norte, las playas del Parque Natural de l'Albufera han perdido más del 50% de su explanada de arena, el ministro de Transportes “se salta esta evidencia científica y pontifica ex cátedra que la ampliación del Puerto de València es ambientalmente 'impecable'”.

Desde la plataforma ciudadana, sostienen, “no jugamos en esta liga de 'a ver quién la tiene más grande'. No pretendemos ser más ambientalistas que nadie; sólo exigimos respeto a nuestro territorio, nuestras playas y nuestra Albufera así como al derecho a la salud, y a respirar un aire limpio. Y, no se le olvide al señor ministro que ese es un derecho humano, reconocido por las Naciones Unidas, al que no pensamos renunciar”.

Y añaden: “Suponemos que el ministro juega en otra liga y que ese tipo de frases son propias del compadreo entre iguales, diálogo 'de ambientalista a ambientalista' es decir, con los 'ambientalistas' próceres del PP y del lobby empresarial naviero (presidenta de la Autoridad Portuaria de València incluida); todos aquellos que celebraron en diciembre de 2023, copa de cava mediante, el proyecto más pernicioso para esta ciudad, esto es la Ampliación Norte del Puerto de València (proyecto que carece de evaluación ambiental)”.

La Comissió Ciutat Port concluye recordando que la historia, y la hemeroteca, “ilustran e iluminan a unos y embrutecen a otros: quienes ahora luchamos contra el proyecto de ampliación norte del Puerto y exigimos la demolición del dique norte y la reversión de la ZAL, sabemos a quién nos oponemos, son los mismos que pretendieron convertir el cauce del Turia en autopista; que defendieron la urbanización de la Devesa del Saler; y tantos otros atropellos. De nuevo se enfrentarán con la ciudadanía consciente como ocurrió entonces”.