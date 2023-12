Fanàtics del desordre

Si passegen estos dies pel centre i es troben un bus de front atascat en mig de la multitud, no tema, és l’esperit nadalenc de PPVOX. La crònica d’un fiasco anunciat està repleta de fantasies com esta del regidor Carbonell, un fanàtic del desordre com la seua jefa #MCochéCatalà, també coneguda com María José Catalá, alcaldessa transitòria de València. Transitòria no pel trànsit (o no sols, mal pensats!) més bé per la seua condició de caducitat o obsolescència programada a maig 2027. Vivim en València un esperit d’aventura nadalenca que no es veia des de fa temps: et pot tocar la loteria, en forma de dècim o en forma de possible atropellament. La neollengua que gasten vos parlarà de què tornen els busos de l'EMT al centre, finalment, ara sí. Quan la realitat que ja tots coneixem és que els canvis que han forçat han demostrat ser el conte negre d'un desgavell anunciat, fins i tot abans de començar.

El primer avançament del caos i desordre organitzat pel regidor Carbonell va ser el dia de l'encesa de llums nadalenques el passat 1 de desembre. La manca de previsió i gestió, la improvisació i la ineptitud del màxim irresponsable de Mobilitat i Policia: amb la plaça de l'Ajuntament plena de gent, no tallar el trànsit motoritzat a la plaça i els seus voltants, podia haver provocat una tragèdia. Resultat, un caos tremend: cotxes i busos intentant passar entre la gentada, intentant evitar no passar per damunt de ningú, entre xiquets i xiquetes, persones majors i de totes les edats.

Esta situació creada per la incompetència manifesta d'este fitxatge estrela (sic!) hauria d'haver fet encendre totes les alarmes, no obstant això, la senyora Catalá ha volgut continuar per la senda del desordre i la inseguretat viària. Així, tan sols uns dies després, la C1, única línia de l'EMT que estava circulant pel carrer La Pau, Sant Vicent i plaça de l'Ajuntament, va haver de ser desviada cap al carrer de Marqués de Dos Aigües pels tècnics responsables de l'empresa, davant la impossibilitat de poder circular en condicions de seguretat per la gran quantitat de gent que desbordava els carrers i places del centre. Els desviaments es varen prorrogar dia rere dia, demostració evident que el carrer Sant Vicent està guanyat per la gent que camina i que s'ha de fer per a vianants, tal com vàrem proposar des de Compromís en el Ple del passat mes de novembre.

Clar que, dins d'eixa lògica perversa de PP i VOX, pocs dies abans de canviar el recorregut de 7 línies perquè passen una altra vegada per la plaça de l'Ajuntament, 5 d'elles per la plataforma única del final del carrer la Pau i pel carrer Sant Vicent, calia trobar una solució a l'acumulació de 600 busos al dia enmig de la gent que vol caminar, dels taxis que volen circular, dels residents que volen accedir, dels repartidors que volen fer el seu treball... quina va ser l’ocurrència del regidor Carbonell? Desviar els autobusos a partir de les cinc de la vesprada! Com no se l'havia ocorregut abans? Clar que sí: d’ara endavant els embotellaments que es crearan dia sí dia també per l'acumulació de vehicles de tota mena que circulen entre les persones que ja han fet seus estos carrers, provocarà que els busos deixaran d'entrar i seran desviats per Colon i per Poeta Querol. Quina manera de fotre la vida de la gent usuària de l'EMT! Perquè l'encabotament de desfer la millora notable del carrer Colon, posada en marxa en maig 2020, està a la base d'este —així ho creu almenys l'equip de govern— pla sense fisures que fa aigua per tots els forats de planificació que té.

A saber: les línies L4, L11, L31, L32, L71 s'afegiran a la C1 per circular i fer parada (i regulació) des del carrer de Sant Vicent fins a Plaça de l'Ajuntament, allargant el seu recorregut pel centre de la ciutat, que tindrà com a conseqüència l'increment dels temps de viatge, l’increment també de la freqüència i de la irregularitat. I si els usuaris d'Orriols, Patraix, Natzaret, Torrefiel, la Malva-rosa, la Fontsanta i altres barris, no tenien prou amb este deteriorament del servei, encara tindran més problemes quan s'hauran de desviar els busos per l'aglomeració de gent. Quan agafen estes línies ja no sabran amb seguretat si la seua parada serà en la plaça de l'Ajuntament o desviada no se sap cap a on. Si es passejaran per Dos Aigües o retornaran al Carrer Colon, on amb un sol carril reservat pel transport públic, s'acumularà una gran quantitat de busos que hauran de fer cua per arribar a la parada, esquivant cotxes que ara tornaran a poder circular per una autopista urbana.

Com es veu, una ocurrència sense planificació.

Esta mesura no ha acontentat ningú, per més que l'equip de Govern faça esforços sobrehumans per vendre les bondats de la mesura, els presumptes beneficis d'este retrocés i el suport nul que té. Perquè a les denúncies del comité d'empresa de l'EMT pels perills d'atropellament, s'han sumat més veus de més àmbits socials i econòmics que critiquen la nul·la participació i subratllen el desencert d'omplir de busos i més trànsit motoritzat els carrers i places de la ciutat, que no serà beneficiós per a res pel servei de transport públic que es prestarà d'ara endavant.

Com a Capital Verda Europea 2024 no ens podem permetre retrocessos tan greus en matèria de mobilitat sostenible i qualitat dels espais públics, cosa que, malauradament, s'afegeix a moltes mesures que està impulsant el govern que configuren un Pla de Cotxe que sols portarà més contaminació, més embotellaments i més emissions. Per això és més urgent que mai fer una crida a la responsabilitat, que PPVOX donen marxa enrere en este pla que és la crònica d'un fracàs anunciat, que sols serveix per incrementar els cotxes que es mouen per la ciutat. I se sumen al consens del futur d'una ciutat de València del segle XXI.