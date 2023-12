Port sense 't'? Fa por la falta de transparència

L’anunci a bombo i platerets, amb cares de satisfacció i brindant pel futur de València, entre PP-Vox i PSOE, o millor dit, entre els diversos governs: local, autonòmic i central, ens va causar molt d’estupor, por i tristor, a una part important de la ciutadania; especialment a les persones que dia a dia dediquem temps, ens ocupem i preocupem per millorar la nostra societat.

En un moment que les notícies del col·lapse i crisi climàtica ens colpegen, no podem entendre aquest anunci, especialment pel seu fosc procés de presa d’una decisió cabdal per a la vida valenciana.

No puc deixar de fer palés i recordar, malauradament, la defensa que va fer de la ZAL el govern del PP de Rita Barberà, i el també aleshores portaveu del grup socialista municipal, Aurelio Martínez (jo era assessor del citat grup). Es prometia una gran oportunitat per al desenvolupament a la ciutat de València. S’ha demostrat a hores d’ara, com un enorme fracàs. Ha causat un impacte bestial de degradació sobre l’horta, la mort de La Punta i del seu veïnat quasi extingit, com Carmen González, presidenta de l’associació. Una promesa i uns càlculs que després de més de 25 anys l’únic que han generat és una zona totalment degradada. I per acabar-ho de rematar, el Tribunal Superior de Justícia la Comunitat Valenciana ha declarat il·legal la ZAL del Port de València. Per segona vegada, es deixa clar que el Pla Especial de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) és “nul de ple dret”.

El Port ha anat agredint a la ciutat, amb l’excusa de generar ocupació, economia, etc. Ens ha deixat a la ciutadania sense les platges de Natzaret i a poc a poc ens va deixant sense Pinedo, El Saler, Perellonet …, aplegant a posar en perill l’Albufera i el tan defensat “el Saler per al Poble”.

Ara una decisió unilateral ens sorprén. Mai ben explicada; sense cap deliberació pública, com ha de ser en una democràcia avançada, participada..., característiques del Bon Govern.

Per què no es vol realitzar un veritable informe, auditat i participat, d’impacte: ambiental, social, econòmic … ?

Ha estat paralitzada la decisió, i “voilà”, de repent s’anuncia, sense cap altra informació que justifique per què? Existeixen 6 informes oficials que com a mínim posen en qüestió la DIA (Declaració d’Impacte Ambiental) de 2007.

La decisió d’ampliar el Port utilitza un estudi d’impacte ambiental de fa 15 anys com si no passara el temps. Durant aquests annys s’han produit grans canvis de la legislació europea i espanyola sobre els estudis d’impacte ambiental, que fan que una DIA basada en els criteris dels anys 80 no serveix avui en dia; però a més a més cal tenir en compte la crisi climàtica, la regressió de les platges del sud, els augments significatius de la contaminació de l’aire (per damunt de les taxes permeses per la normativa actual ambiental europea) com han avaluat València per l’Aire, el Projecte finançat per l’Ajuntament de València Climòmetre, que implica associacions com Mesura, Acicom, els investigadors de la UPV, etc. Cal dir que és previsible un augment exponencial de la contaminació atmosfèrica per duplicar el transport de camions dels contenidors, el col·lapse del trànsit viari, l’amenaça a l’Albufera i el Saler ..., i tot disfressat de les paraules tòpiques i hipòcrites del “greenwashing”. “nueva terminal, concebida bajo estrictos criterios de respeto medioambiental” en la NdP del Miteco.

De veres es pot intentar enganyar a la ciutadania sense dades, més enllà de declaracions grandiloqüents formulades per les consultores de comunicació?

Què celebrarem el 2024? Ser capital verda europea? O la mort del futur de la nostra ciutat?

On es troba, per poder-ho consultar, el quadre de comandament de les dades obertes sobre el tema? Quina rendició de comptes i avaluació de seguiment està prevista? Qui es fa càrrec de les possibles errades de càlcul? Qui signa els informes? Impunitat com en el desficaci de La ZAL? Hi ha un pla estratègic amb indicadors de seguiment que permeta veure si s’acompleixen les previsions?

La Generalitat Valenciana forma part del Pla de Govern Obert d’Espanya que ha d’implementar la transparència i el govern obert, incloent-hi el Portal de Dades Obertes de la GVA

Com és possible que la ciutadania activa, sense mitjans, siga capaç d’aportar les raons que aconsellen no ampliar el Port https://www.noampliacioport.org/ i en canvi, les administracions no garanteixen la transparència? Per què no un debat públic, garantint el dret constitucional d’accés dels grups socials als mitjans de comunicació públics? CRTVE, À Punt, mitjans locals ... L’Autoritat Portuària fa anys que injecta pàgines de publicitat i propaganda en els mitjans de comunicació, condicionant l’agenda mediàtica.

Cal recordar altres lluites ciutadanes en València: El Saler per al Poble, El llit del Túria és nostre i el Volem Verd, Salvem el Botànic, Salvem el Cabanyal... Caracteritzades per haver aconseguit el triomf de la ciutadania organitzada en benefici general enfront de decisions unilaterals del govern de torn, presentades inicialment com a molt convenients per a la ciutat.

Com a ciutadà, com a socialista, quin dolor més gran em causa aquesta decisió governamental! Encara la preocupació és major, si a més a més pense en els meus fills, en els meus néts.

M’agradaria molt estar enganyat, voldria estar convençut de la bondat de la decisió d’ampliar el Port. Que encara que tinga alguns aspectes negatius, puga ser adequada; però els governs no ens ofereixen arguments de pes, documentats, contrastats, transparents. Es nega una deliberació amb la ciutadania. Pena i tristor recordant que la ZAL era una gran oportunitat i encara no hem vist cap anàlisi o autocrítica sobre què va fallar de les previsions inicials. Tampoc ha sigut assumida cap responsabilitat per aquells que la varen impulsar, defensar o informar tècnicament, com una gran oportunitat.

No seria millor dedicar aquestes grans quantitats de fons públics, 660 milions, últim ajust reconegut, a una altra inversió per als interessos generals? No per al negoci d’emprrses privades?

No és la primera vegada. Ens van dir que la Fórmula 1, la visita del Papa, i altres negocis no ens anaven a costar res . Quantes altres inversions que han sigut perjudicials, quan no fonts de corrupció, “toma el dinero y corre”.

Però ara encara pot ser més greu, aquesta ampliació pot suposar hipotecar el nostre futur, la vida en la nostra estimada València, fent irreversible la decisió, si es demostra errada.

Tenim unes altres possibles millors inversions per als interessos generals. Com a mostra un botó, tenim una gran estació de metro soterrada i llesta per a estrenar, sota les cinc plantes del pàrquing de la plaça de la Ciutat de Bruges. Un xicotet detall, es va construir sense vies (una estació sense vies? Sí, sí), sense connexió amb la resta de la xarxa del metro. Una estació central connectada que podria ser una solució per a la mobilitat a València, aplegar al centre en transport públic i alliberar la superfície de vehicles, incloent-hi els busos de l’EMT.

En una democràcia avançada és imprescindible la total transparència en la presa de decisions, perquè un Port, sense la 'T' de la transparència, fa por.

I només així ens podrem llevar les pors d’un Port que pot amenaçar la nostra ciutat.