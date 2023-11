Cada vegada que respires

Què tal? Tenim una traca de preguntes, comencem? Eres de València o dels voltants? Creus que ara tosim en general més que abans? Si és que sí, creus que és degut només a que ara som més majors? A vore, que el 35% dels que vivim a València estem en risc segons l’OMS per la contaminació del nostre aire està bé o creus que encara podem aguantar una pujada més? De quant? Menys estaria bé? Ho trobes inevitable? Un drama? Adequat?

Més vaixells?

Com veus el tema de l’ampliació del port? Creus que començarà prompte? Es farà només l’ampliació bàsica o també s’electrificarà el port? Electrifiqué? Consideres que elecrificar el port de València per a que els vaixells tiren menys fum al port quan atraquen, seria una bona solució per a tindre millor aire a la ciutat? Seria fantàstica? Seria “greenwashing”? Més val això que res? Hem de decreixer, parar com siga l’ampliació del port, canviar el consumisme i punt? Hi ha majoríes socials per a fer-ho realitat? Va, independentment del que tú faríes si manares, creus que electrificar el port i reduir la contaminació és una prioritat de la nova presidenta del Port de València, Mar Chao? Ei! Som conscients de que el 40% de la contaminació de València ve del port? És possible un port respectant el pacte verd europeu? O era millor dinamitar “l’abric” per a impedir qualsevol ampliació en un futur? Com a curiositat, sabies que Cosco, l'altra naviera xinesa del port de València treballa contra l’ampliació del port per no perdre el seu negoci amb MSC si hi haguera ampliació? És curiós, no? Saps que “Cámara València” va traure un llibre a favor l’ampliació del port de València? Saps que Raquel Andrés trau un altre llibre ara en contra de l’ampliació? Afectarà tot açò al futur polític? Per cert, a tú t’importa més l’amnistia o la tos?

Més camions?

Saps que una Zona d’Activitats Logístiques (una ZAL) és un lloc per a l’eficiència del transport de mercaderies? Recordes la que es va liar amb la ZAL a València fa uns 20 anys? Com de fortes eren les òsties de la policia per a tirar a la gent de les seues alqueries de la Punta? Creus que fou una barbaritat, no? Hi hauria que fer per tornar a plantar horta allí o consideres, com va dir Joan Ribó que ja no es pot tornar de com va quedar allò de destrossat? Recordes que es va arribar a un pacte polític en l’esquerra entre el Port, la Generalitat i l’Ajuntament al 2019 sobre la ZAL? Saps que, malgrat això, “Per l’Horta” va tornar a judicialitzar el cas i va retrasar la posada en marxa d’eixe pacte? Saps que MSC, la naviera encarregada, ha desistit de fer la ZAL al costat del port per tot este lio, i la vol posar en un polígon de “Riba Roja, Silla o Paterna”? No resulta paradoxal que s’haja aturat per la via judicial el projecte per a vore si es torna a fer horta i alqueries allí, i que finalment no fent la ZAL al costat del port, la conseqüència siga una València colapsada de camions anant a una ZAL a 30 km del port? Si açò fora negatiu, hi ha algú responsable? El romanticisme d’esquerres? Per l’horta? MSC? El sistema capitalista? El Botànic? El creiximent salvatge il·limitat? Aurelio Martínez? Mar Chao la presidenta del Port? Els pactes de Puigdemont?

Més avions?

Saps que l’aeroport de Manises va com una fletxa i ha batut record de passatgers i de conexions? Això voldrà dir més avions, no? Quanta part de la contaminació del nostre aire la fan els avions que sobrevolen el sud de València? Creus que a AENA l’importa molt o poc? Recordes que AENA té la seu social al carrer Peonías nº 12 de Madrid i tal volta ningú sàpiga on està Sant Marcel·lí, la Creu Coberta o Safranar? Què es podria fer per a frenar esta barbaritat?

Més cotxes?

Com quedaran el túnel de Pérez Galdós, els carrils del carrer Colón, les multes del Carme, la ORA, l’aplicació “intermitent” de la llei de baixes emisions, el soterrament de les víes, el túnel passant, les rodalies, la industria valenciana de l’automòvil amb la futura Volkswagen i l’actual Ford? Es colapsaran les entrades a València com ara cada matí? Això seran més o menys cotxes per la ciutat? Seran elèctrics? En quina proporció?

Està molt repetida la frase de Clinton o podem refer-la diguent: “és l’aire, estupid”? O millor escoltem la del Botifarra “Ja ve l’aire”, no?

Les respostes més importants estaran, literalment, en l’aire, en el vent del futur, cada vegada que respires a València.