La oposición pide una comisión de investigación sobre el “descontrol” de las plazas docentes del Gobierno de Mazón

Las secuelas del caótico proceso de adjudicación de plazas docentes por parte del Gobierno valenciano del PP y Vox, presidido por Carlos Mazón, continúan a apenas tres días del inicio del curso para los profesores del sistema público educativo. “Hemos podido constatar el caos, el descontrol y la incompetencia de un Consell que ha causado la incertidumbre a miles de profesores y profesoras y a sus familias”, ha dicho la portavoz del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Rebeca Torró, tras la reunión que ha mantenido este martes con representantes de los sindicatos del ramo. “Nos han confirmado que más de 200 profesores y profesoras con peores calificaciones han obtenido plaza antes que otros con mejores”, ha asegurado Torró.

Compromís pide la comparecencia de la directora general de Personal Docente por el "caos" en las adjudicaciones

La síndica socialista ha puesto cifras a un hecho que reconoce la Conselleria de Educación en un informe del pasado 12 de agosto atribuido al subdirector general de Informática que, sin embargo, no contiene ni firma electrónica ni membrete oficial. “Pueden existir casos, y de hecho existen, en los que una persona con peor nota le ha quitado la plaza a otra con mejor nota”, reza el documento que hizo público el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en una rueda de prensa el pasado 24 de agosto.

Por su parte, el president Carlos Mazón ha responsabilizado a Compromís, titular de la cartera de Educación durante los gobiernos del Pacte del Botànic, del desbarajuste en la adjudicación de plazas docentes. “Estamos trabajando por el mejor arranque de curso posible a pesar de las extraordinarias dificultades que nos hemos encontrado, muchas más de las que son de recibo”, ha dicho Mazón.

El exsecretario autonómico de Educación, el socialista Miguel Soler, ha estado en el ojo del huracán de las críticas del PP. Soler ha asegurado que los altos funcionarios señalados por el actual conseller popular por un supuesto abandono de sus puestos de trabajo habían dejado “todo el trabajo hecho” antes de sus respectivos ceses a finales de julio. “En 46 años trabajando en educación no había visto un desastre igual”, ha dicho el dirigente socialista, quien ha abundado en que “la plataforma informática ha funcionado durante ocho años y no hay ninguna justificación para que este año no lo haya hecho a pesar de los nuevos procesos”.

Miguel Soler ha asegurado que su equipo dejó todo preparado pero que la reunión para preparar el traspaso entre los anteriores responsables de Educación del Pacte del Botànic con los altos cargos del conseller Rovira, nombrados el pasado 28 de julio, se limitó a un encuentro de “diez minutos” con la exdirectora general de Personal. “Nadie nos ha llamado a pesar de haberlo ofrecido”, ha agregado. También ha denunciado que la actual directora general, Sonia Sancho, estuvo “desaparecida” de su puesto hasta el pasado 10 de agosto, tal como informó elDiario.es.

Compromís, por su parte, ha registrado en la cámara autonómica una petición para la creación de una comisión de investigación para “clarificar cuáles han sido los motivos que han provocado el caos en el proceso de adjudicación de plazas docentes para el curso 2023-2024”.

La coalición valencianista ha señalado en un comunicado que quiere saber si se han “respetado” los criterios establecidos en la normativa o si se ha producido “algún tipo de manipulación manual de los listados facilitados por el software informático y cualquier otro extremo relacionado con el retraso considerable en la resolución de las incidencias producidas”.

Aún perviven incidencias

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, ha denunciado que “en apenas unos meses el PP y Vox han acabado con el prestigio de una conselleria que era la 'punta de lanza' del gobierno valenciano” [del Pacte del Botànic] y ha lamentado que “a dos días de la entrada de miles de docentes en sus escuelas, todavía siguen resolviéndose incidencias en el inicio de curso más caótico de la historia”.

La lista de interinos de Formación Profesional aún contiene errores, según fuentes sindicales. También se suman errores en las plazas de cultura clásica de Secundaria y en las correspondientes a los ámbitos en los que participan diversas especialidades. Sin embargo, se trata de colectivos más reducidos y el departamento de Educación, según las mismas fuentes, ha optado por solucionar caso por caso cada incidencia. “Hemos ido esta mañana a la conselleria para preguntar si estará solucionado el 1 de septiembre y nos han dicho que esa es la idea pero que no pueden garantizarnos que en esa fecha hayan contestado a todo el mundo”, señala un sindicalista.

Incidencias con las credenciales

Además, un nuevo problema informático ha prolongado aún más la incertidumbre del profesorado. La mañana de este martes, la aplicación que permite a los docentes obtener su credencial —el documento que indica el puesto o la jornada laboral— no funcionaba. Se trata, según otra fuente sindical, de un requisito “fundamental” para la toma de posesión y el inicio de la actividad laboral, el próximo 1 de septiembre.

La incidencia ha afectado a casi 10.000 docentes entre funcionarios de carrera en prácticas e interinos de Secundaria. Si bien fuentes sindicales aseguraban a media tarde que algunos profesores intentaban en vano obtener la credencial, una portavoz oficial de la Conselleria de Educación ha indicado a este diario que desde el mediodía ya estaban todas disponibles.

Un sindicalista de UGT destacaba que es algo que “nunca había pasado” y temía una nueva crisis de gestión en el departamento autonómico tras el ya de por sí caótico proceso de adjudicación de plazas que se ha prolongado casi todo el mes de agosto.

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha informado a sus afiliados de que la Conselleria de Educación contactará telefónicamente a los docentes cuyas incidencias se hayan estimado para ofrecerles una nueva plaza. “Están intentando que sea antes del 1 de septiembre pero es muy probable que no puedan resolverlas antes del 1”, reza el mensaje.