Cuando se pide traducir a un autor a su misma lengua: el PP propone publicar en catalán la poesía en valenciano de Estellés

Como pedir que la obra del poeta granadino Federico García Lorca o la del escritor de Cartagena Arturo Pérez-Reverte se traduzca al castellano. Esto es lo que ha pedido el PP en el Congreso de los Diputados sobre la obra del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés: que se traduzca al catalán.

Se trata de un capítulo más del cultivo del anticatalanismo que realiza la derecha valenciana y que de vez en cuando también llega a Madrid, una lucha que tiene como principal caballo de batalla la lengua al querer diferenciar valenciano de catalán. Una lucha meramente política y que obvia a la romanística y la comunidad filológica internacional que plasma el mundo académico desde la Real Academia Española de la Lengua a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, pasando por el Institut d'Estudis Catalans.

Y no se trata de un desliz, sino de una enmienda específica presentada por el PP a una PNL (Proposición No de Ley) presentada por el PSOE para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta Vicent Andrés Estellés (1924-1993). Para ello se propone la celebración de conferencias, exposiciones, simposios etc. tanto en la Comunitat Valenciana como el resto de España; también se propone la internacionalización de su obra a través de la red del Instituto Cervantes, y para ello solicita “impulsar la traducción de la obra de Vicent Andrés Estellés al castellano, gallego y euskera, y a otras lenguas europeas”. La enmienda del PP consistía concretamente en incluir el catalán dentro de las lenguas peninsulares a las que traducir la obra del poeta de Burjassot.

Esta propuesta además choca con la visión que se tiene desde la derecha política valenciana de Estellés. Y es que PP y Vox rechazaron en las Corts Valencianes declarar 2024 como 'Any Estellés' tachando al poeta de “catalanista”, por esto mismo, por defender la unidad lingüística de valenciano y catalán. Finalmente el 'Any Estellés' fue impulsado desde el Ministerio de Cultura.

La propia figura de Estellés ha sido el objetivo de los ultras de la derecha en repetidas ocasiones en la calle, así la estatua que el poeta tiene en su localidad natal, Burjassot, ha sido vandalizada en diversas ocasiones. Pero también llegó la acción ultra a los despachos, ya que Vox, cuando gestionaba la cartera de Cultura dentro del Consell de Carlos Mazón (PP), presumió de eliminar ayudas a fundaciones de escritores valencianos, entre ellos Vicent Andrés Estellés.

Esta desconsideración de la derecha -y especialmente del PP- con el escritor valenciano tuvo su último episodio cuando el legado y los recuerdos del poeta Estellés entraron en la Caja de las Letras de l’Instituto Cervantes de Madrid con motivo del centenario. A este acto asistieron tanto el director del centro, Luís García Montero; como la hija del poeta Carmina Andrés; el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau; la directora general del Libro, del Còmic y de la Lectura, María José Gálvez; el expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig (PSPV); la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó; y la comissària de l’Any Estellés. No estuvo presente ni el actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ni el conseller de Cultura, José Antonio Rovira.