La Policía niega que intimidara o humillara a tres mujeres migrantes que acudieron a la comisaría de Paterna a hacerle el DNI a sus bebés

El pasado mes de noviembre, la ONG València Acoge denunciaba el trato "humillante" que recibieron tres mujeres migrantes (dos colombianas y una paraguaya) en situación administrativa irregular que acudieron a la comisaría de la Policía Nacional para tramitar el DNI de sus bebés, nacidos en España. La entidad denunció esta situación ante el Defensor del Pueblo y, además, el consulado de Colombia en València también presentó una queja por el trato recibido por las dos ciudadanas de este país, Izquierda Unida trasladó el caso a la Comisión Europea y la Delegación del Gobierno anunció la apertura de una investigación de estos hechos.

Ahora, el Defensor del Pueblo ha informado a València Acoge de la respuesta del Ministerio del Interior, que "exculpa" a los agentes y apunta que "continuará sancionando a personas extranjeras en situación administrativa irregular que acudan a dependencias policiales a realizar trámites, según se desprende de la respuesta ofrecida por la Dirección General de la Policía". Así, defienden que uno de los casos, sobre la propuesta de expulsión se hizo constar que la afectada era madre de un ciudadano español y se archivó el expediente, mientras que en los otros dos casos se optó por la opción "menos lesiva" que permite la ley para sus intereses, "una multa en la cantidad económica mínima por falta grave".

El escrito de la Dirección General de la Policía ofrece la versión oficial de cada uno de los tres casos denunciados. Además, explica que en las intervenciones policiales en las que hay implicadas personas extranjeras, se comprueba si "entienden" las actuaciones que se están realizando o están en situación "de necesidad" y "pueden ser beneficiarias de ayudas sociales". València Acoge sostiene que la versión oficial y las actuaciones policiales "no coinciden lo más mínimo con las denuncias de las víctimas".

Informar y "tranquilizar"

Así, la Policía apunta que a una de las mujeres se le informó "con todo detalle" de la situación con el objetivo de "tranquilizarla" y que, después de instruirle un procedimiento de sanción de 501 euros por estancia irregular en España, "se le acompañó a la oficina del DNI para la expedición del documento a su hijo". Esta versión contrasta con la de la denunciante, quien asegura que se le sacó de la cola. "Aunque le mostré la resolución por la que se concedía a mi hijo la nacionalidad española, me dijo que me iban a dar la carta de expulsión", explica la mujer, una de las personas que grabó su conversación con el agente de Policía, unos audios en los que se escucha a esta persona explicando su situación y la de su pareja: "El policía no trata de comprender sino que le reprocha su proceder.

"En cualquier caso, has estado trabajando, no has estado cotizando, no has estado pagando una Seguridad Social, si te has puesto enferma has ido al médico… al final es lo que hay, tú te vas aprovechando de las cosas, no te juzgo, pero te has estado aprovechando de unos beneficios, pues oye, ahora te toca pagar 500 euros, pues oye, después de todo lo que has recibido pagar 500 euros tampoco es tanto. Al final, lo que tú veas… Llora todo lo que quieras, di que esto es racismo, es xenofobia, lo que tú quieras, pero te has estado aprovechando de aquí durante equis tiempo y es lo que hay...", sostiene la afectada.

Además, apuntan desde la ONG, cuando concluyó el expediente sancionador el agente le recomendó que no recurriera a ningún abogado, no le informó de que tenía derecho a asistencia jurídica gratuita y le dijo que ya era "muy tarde" para recoger el DNI. La mujer, que sí que pudo acceder al turno de oficio, tuvo que volver a la comisaría al día siguiente a por el DNI.

Versiones oficiales, sin irregularidades

Las otras dos versiones oficiales, insisten desde València Acoge, tampoco recogen ningún tipo de irregularidad cometida por los agentes. Sin embargo, las dos mujeres coinciden en denunciar que les separaron del resto de personas que aguardaban su turno para llevárselas a otras dependencias e iniciarles el procedimiento de sanción, en un caso con propuesta de expulsión y en el otro, de multa de 501 euros.

A una de las mujeres "también trataron de convencerla" de que su hijo no tenía derecho a la nacionalidad española. "Tú eres colombiana, tu hijo también y no puede tener DNI español”, asegura que le dijeron los policías. Dice que al día siguiente fue a otra comisaría a por el DNI porque se sintió "tan humillada y maltratada" por lo ocurrido "que no me atreví a volver allí". A la otra mujer le incoaron la multa y le informaron "erróneamente" de que ya no tenía derecho al arraigo familiar porque le había vencido el visado de turista.

Las tres familias obtuvieron la residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar y se archivaron las sanciones, pero la Dirección General de Policía no ha adoptado ningún tipo de medida disciplinaria contra los agentes que las trataron indebidamente y afirma que los funcionarios policiales que sancionan por estancia irregular “a extranjeros que se personan en dependencias policiales para la práctica de algún trámite, actúan conforme a las obligaciones legalmente impuestas”. Así, Interior "exculpa a los policías del trato humillante que tres mujeres denunciaron y consta en los audios, y cualquier persona sin permiso de residencia corre el riesgo de ser expulsada o multada si pisa una comisaría".

Estos tres casos, así como la queja de la ONG por la incoación del expediente de expulsión en 2019 a una mujer hondureña que acudió a denunciar una agresión a la comisaría de Xirivella y al inicio también de expedientes de expulsión a familias de Melilla que habían solicitado escolarizar a sus hijos e hijas, han provocado que el Defensor del Pueblo haya reiterado su exigencia de que las personas extranjeras en situación irregular "puedan denunciar delitos y realizar trámites en comisaría sin temor a ser expulsadas".