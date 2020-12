Los partidos del Pacto del Botánico retrasan hasta el último minuto las enmiendas para salvar el personal de À Punt y conceder más fondos

Dos enmiendas trascendentales para las cuentas y el personal de la radiotelevisión pública valenciana quedarán pendientes hasta el último momento del año parlamentario. Hasta el próximo miércoles, cuando el pleno de las Corts Valencianes vote el proyecto de ley de Presupuestos y el proyecto de ley de Medidas Fiscales para 2021, À Punt no sabrá si cuenta con 300.000 euros extra ni cuál será la fórmula para evitar despidos en 2021.

La ley de la cadena pública establece que esta no puede superar un tercio de su presupuesto anual en personal, cifra que se supera desde los inicios de emisiones. Los partidos del Botánico establecieron una moratoria de la norma, a la espera de resolver el problema con las oposiciones o con un incremento del presupuesto. Con la moratoria a punto de vencer y ni Presidencia ni otros partidos dispuestos a incrementar la aportación a la cadena como para alterar los porcentajes, la solución de los partidos fue alargar la moratoria y aumentar los ingresos de la cadena pública a través de publicidad institucional. Pero ni lo uno ni lo otro se ha garantizado hasta la fecha, pese a que ambas enmiendas han pasado por la comisión de Presupuestos.

La diputada de Unides Podem Estefanía Blanes insistía este martes en que su formación quiere eliminar el límite de contratación de personal en la cadena pública, por lo que plantea "ir más allá de una simple moratoria que no da solución al problema laboral". La parlamentaria argumentaba que con la moratoria "no es posible sacar las Ofertas Públicas de Empleo de manera completa", y que las actuales "han salido de manera parcial". Es por ello que su formación se abstuvo la pasada semana en la propuesta conjunta de PSPV y Compromís, ante la sorpresa de sus socios, que confían en llegar a un acuerdo, pese a que los socialistas no están conformes con eliminar la limitación. En este sentido, la coalición de izquierdas sigue trabajando en presentar una enmienda esta semana para "ver si se puede transaccionar con el resto de grupos".

La sorpresa se repetía este lunes, después de que los diputados del Botánico se abstuvieran en bloque en una enmienda que destina 300.000 euros de la conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática para difundir este último campo en la cadena pública. Según explican los partidos, la enmienda se volverá a presentar una vez se mejore la redacción, que los servicios jurídicos consideraban confusa, pero no se alterará la dotación económica. Así, entre varios programas de esta índole, la cadena pública sumará 2,6 millones de euros más en los próximos presupuestos. Si se aprueban las enmiendas.