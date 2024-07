Calma tensa en el PP valenciano a la espera de que Vox decida si sale del Consell

Calma tensa en las Corts Valencianes a la espera de que Vox decida si rompe los pactos autonómicos. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, exhibe unidad en su Gobierno mientras su principal socio medita abandonar el Consell por orden de la dirección nacional.

En la última sesión de control al Ejecutivo, el presidente Mazón ha lanzado numerosos elogios hacia sus tres consellers de ultraderecha, a quienes agradece el trabajo en Cultura, Justicia y Agricultura. Saludos afectuosos, palmadas en la espalda y respaldo en sus intervenciones ante las críticas de la oposición.

Ante la pregunta del portavoz de Compromís sobre un adelanto electoral, Mazón respondía: “Yo si fuera usted rezaría para que no hubiera nuevas elecciones. Yo rogaría que no apretara el botón”, ironizaba en su réplica a Joan Baldoví. Tras la sesión de control, se ha aprobado la ley de Concordia, una de las exigencias de Vox en el pacto de gobierno suscrito hace un año. Las intervenciones se han desarrollado con normalidad por parte de los socios de Gobierno, igual que las interpelaciones; por su parte, es como si no sucediera nada, siguen gobernando.

El presidente valenciano, que puede afrontar una crisis de gobierno esta misma tarde, está aparentemente tranquilo. Este jueves a las 18.30, coincidiendo con el cónclave de Vox, hay junta directiva del PP valenciano y sus integrantes no parecen especialmente nerviosos. Un gobierno en solitario puede beneficiarles, apuntan numerosas fuentes parlamentarias, que creen que es un error el ultimátum de Santiago Abascal. En la dirección del PP rechazan especular por el momento. Con todo, a nadie se le escapa que una remodelación del Consell implica muchos movimientos y equilibrios en el partido.

Vox acusa a la dirección nacional del PP de provocar la ruptura. Entre las filas de la ultraderecha hay sentimientos opuestos: los consellers, que no tienen escaño como diputados, evitan posicionarse pero no ocultan el malestar en su rostro; mientras, los parlamentarios confiesan que la ruptura es una buena idea. Les permite marcar perfil y responder a las exigencias de sus votantes, que creen que han sido tibios. Algún parlamentario de la ultraderecha ha comentado que no estaban satisfechos con las leyes aprobadas y es hora de enfatizar su perfil propio.

El vicepresidente de la Generalitat y líder de Vox, quien acudirá a la reunión de esta tarde, ha afirmado este jueves: “Haré lo que diga mi partido y punto”. Vicente Barrera tendrá voz en el comité, pero acatará la decisión de la dirección nacional porque es un hombre de partido. Barrera, que se ha mostrado especialmente leal, ha insistido: “Yo estoy a las órdenes del partido y seguiré la disciplina de mi partido. Haré lo que mi partido considere y apoyaré las decisiones que tome”.

La hipotética ruptura abre numerosas incógnitas: se irán todos los consellers, hay nombres en el banquillo calentando para salir, o si afecta a la presidencia de las Corts Valencianes. Según algunas fuentes de la Cámara, si se rompiera el pacto, podría plantearse una suerte de moción para reelegir a un presidente, retirando la confianza. Pero todo depende de la decisión de Vox. También está por ver la posición del partido ante las leyes y los presupuestos, aunque se da por hecho que la ultraderecha seguiría siendo socio preferente de los populares, sacando los acuerdos partido a partido.