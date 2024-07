Calma tensa en el PP valencià en espera que Vox decidisca si marxa del Consell

Calma tensa a les Corts Valencianes en espera que Vox decidisca si trenca els pactes autonòmics. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, exhibeix unitat al seu Govern mentre el seu principal soci medita abandonar el Consell per ordre de la direcció nacional.

A l'última sessió de control a l'Executiu, el president Mazón ha llançat nombrosos elogis cap als seus tres consellers d'ultradreta, als quals agraeix la faena en Cultura, Justícia i Agricultura. Salutacions afectuoses, palmades a l'esquena i suport en les seues intervencions davant les crítiques de l'oposició.

Davant la pregunta del portaveu de Compromís sobre un avanç electoral, Mazón responia. “Jo si fos vostè resaria perquè no hi haguera noves eleccions. Jo pregaria que no premera el botó”, ironitzava en la rèplica a Joan Baldoví. Després de la sessió de control, s'ha aprovat la llei de Concòrdia, una de les exigències de Vox en el pacte de govern subscrit fa un any. Les intervencions han estat desenvolupades amb normalitat per part dels socis de Govern, igual que les interpel·lacions; per la seua banda, és com si no passara res, segueixen governant.

El president valencià, que pot afrontar una crisi de govern aquesta mateixa vespraa, està aparentment tranquil. Aquest dijous a les 18.30, coincidint amb el conclave de Vox, hi ha junta directiva del PP valencià i els seus integrants no semblen especialment nerviosos. Un govern en solitari els pot beneficiar, apunten nombroses fonts parlamentàries, que creuen que és un error l'ultimàtum de Santiago Abascal. En la direcció del PP rebutgen especular de moment. Amb tot, a ningú no se li escapa que una remodelació del Consell implica molts moviments i equilibris en el partit.

Vox acusa la direcció nacional del PP de provocar la ruptura. Entre les files de la ultradreta hi ha sentiments oposats: els consellers, que no tenen escó com a diputats, eviten posicionar-se però no amaguen el malestar a la cara; mentrestant, els parlamentaris confessen que la ruptura és una bona idea. Els permet marcar perfil i respondre a les exigències dels seus votants, que creuen que han estat tebis. Algun parlamentari de la ultradreta ha comentat que no estaven satisfets amb les lleis aprovades i és hora d'emfatitzar el perfil propi.

El vicepresident de la Generalitat i líder de Vox, que anirà a la reunió d'aquesta tarda, ha afirmat aquest dijous: “Faré el que diga el meu partit i punt”. Vicente Barrera tindrà veu al comitè, però acatarà la decisió de la direcció nacional perquè és un home de partit. Barrera, que s'ha mostrat especialment lleial, ha insistit: “Jo estic a les ordres del partit i seguiré la disciplina del meu partit. Faré el que el meu partit considere i donaré suport a les decisions que prenga”.

La hipotètica ruptura obri nombroses incògnites: se n'aniran tots els consellers?, hi ha noms a la banqueta escalfant per a eixir?; afectarà a la presidència de les Corts Valencianes. Segons algunes fonts de la Cambra, si es trencara el pacte, es podria plantejar una mena de moció per reelegir un president, retirant la confiança. Però tot depèn de la decisió de Vox. També cal veure la posició del partit davant les lleis i els pressupostos, encara que es dóna per fet que la ultradreta continuaria sent soci preferent dels populars, aconseguimt els acords partit a partit.