Compromís escenifica su desacuerdo en la votación del senador territorial y busca la forma de reparar las heridas internas

La votación de los representantes de las Corts Valencianes en el Senado evidencia una crisis interna en Compromís. La candidatura del expresidente del Parlamento autonómico, Enric Morera, frente a quien ha sido el senador territorial desde 2015, Carles Mulet, ahonda en las diferencias entre los partidos que conforman la coalición, Més, Iniciativa y Verds-Equo, que han escenificado la brecha este jueves en las Corts Valencianes.

Los diputados de Iniciativa amenazaron con no votar a Morera en señal de protesta ante lo que consideran una imposición de Més, que ha hecho valer su superioridad numérica para elegir al expresidente de las Corts Valencianes como senador, y han cumplido su palabra este jueves, sumando a uno de los representantes de la tercera pata de la coalición, la de Verds-Equo.

Morera, dirigente histórico del antiguo Bloc, se ha quedado solo con los votos de su partido y de un diputado más. La candidatura de Més buscaba compensar a un dirigente histórico del antiguo Bloc, que quedó fuera de las Corts Valencianes tras los resultados de las primarias y de las elecciones autonómicas. En la votación al Senado poco importaba obtener cuatro votos o cuarenta, dado que es una ratificación de la candidatura, pero la falta de apoyo unánime no tiene precedentes en el grupo parlamentario. Tras la votación en el hemiciclo se ha producido un encuentro entre los diputados, pero no entre la dirección de los partidos.

Más allá del nombramiento del representante de Més en lugar del de Iniciativa, la formación que antaño lideraba Mónica Oltra está dolida. Se siente traicionada, alegando que existía un acuerdo previo sobre la representación de cada formación, y no confía en su socio. La decisión del grupo parlamentario supone que la mayoría se imponga al resto, algo que no había ocurrido en la coalición, que tiene un enrevesado sistema de equilibrios para evitar los agravios, indican. La rama mayoritaria defiende que Morera es una persona de reconocida solvencia política, que hay un desacuerdo sobre la interpretación de un pacto y que ante el desacuerdo prima el criterio de proporcionalidad y pluralidad.

Pese al desencuentro, tras la votación, desde Iniciativa han expresado su deseo de alcanzar “entendimientos y acuerdos” en el seno de la coalición, sin que salpique el trabajo parlamentario y el conflicto se ensanche, y en Més se han mostrado dispuestos a “reconstruir puentes”.

Iniciativa insiste en que se aparta de los órganos de gobierno de la coalición, principalmente de la 'permanente', un órgano de coordinación que se reúne cada semana. No regresarán hasta que en Més entiendan el daño causado, apuntan. En Iniciativa la decisión de Més se lee en clave interna, la de buscar los apoyos necesarios para el congreso que la formación arrancará el próximo año; en Més, la reacción de Iniciativa se ve como algo pasajero. Con todo, las partes entienden que no va a romperse nada políticamente, que la sangre no llegará al río. Asumen que lo importante es hacer oposición, aunque una parte necesita una reparación.