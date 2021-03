El Gobierno Valenciano inicia una campaña para evitar la llegada de turistas en Semana Santa por coherencia con las medidas sanitarias

El Gobierno Valenciano inicia una campaña comunicativa para evitar la llegada de turistas en Semana Santa y Pascua, de acuerdo con las restricciones sanitarias y el cierre perimetral de la autonomía. Presidencia ha lanzado varios vídeos y cuñas de radio para reclamar al resto de ciudadanos del Estado español prudencia y recordar el cumplimiento de las medidas para hacer frente a la pandemia.

Según ha indicado el president de la Generalitat, Ximo Puig, la campaña busca "explicar a aquellos que han confiado en nosotros que estas Pascuas no podremos estar juntos, pero sí lo estaremos en verano si hacemos las cosas bien". El material audiovisual tendrá especial impacto en la Comunidad de Madrid, la más resistente a aplicar las medidas sanitarias que reclaman el resto de comunidades autónomas.

Las imágenes difundidas en las últimas semanas en las que las calles de la capital aparecen repletas de turistas con fiestas espontáneas una vez pasado el toque de queda preocupan al Consell, según expresaba el president, que espera que no se produzcan en la Comunitat Valenciana: "No se pueden producir teóricamente si todo el mundo atiende al plan de actuación para superar la pandemia", ha indicado, para subrayar que los cuerpos policiales "perseguirán a aquellos que hagan un uso que no es legítimo en estos momentos". "Pasarse ahora de listos es actuar contra el conjunto de la sociedad", ha señalado Puig, que cree expresa que "si miramos las cifras de contagios de cada comunidad, vemos cuáles son los resultados", en referencia a las restricciones.