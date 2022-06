Joan Baldoví, tras la dimisión de Oltra: “En Compromís tenemos que volver a generar ilusión”

Joan Baldoví (Sueca, 1958) es una de las caras más visibles de Compromís. El diputado de la coalición valencianista en el Congreso ha vivido desde Madrid la semana de la crisis más grave en la coalición, desencadenada a raíz de la citación como investigada a Mónica Oltra y su posterior dimisión. El nombre del diputado, que se ha hecho muy popular por sus intervenciones parlamentarias, suena en su formación como referente electoral para la Generalitat Valenciana, aunque él aboga por mantener a la exvicepresidenta como activo político de la coalición.

Baldoví cree que la formación debe centrarse en trabajar e intensificar su actividad legislativa para llegar fuerte a las próximas elecciones. Sobre la gestión de la crisis de la última semana, reclama lealtad a sus compañeros del PSPV en el Gobierno valenciano. “Me hubiera gustado que mi presidente, al que respeto y con el que me une una amistad, no hubiera marcado plazos ni metido prisa a nadie. Hubiera esperado una actitud más prudente”, critica a Ximo Puig. Con todo, el dirigente valencianista es consciente de que ambas formaciones se necesitan y recuerda que el Acuerdo del Botánico se compone de varias patas: si una flaquea, se desmorona todo el Palau.

El miércoles en el Congreso tuvo un rifirrafe con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le acusó de fomentar el agravio territorial a cuenta de la diferencia de inversiones por comunidades autónomas. ¿Cómo está la relación con el PSOE y con el Gobierno?

Últimamente hay poca relación más allá de contactos puntuales con algunos ministerios. Pero si yo no digo lo que dije ayer, si no denuncio la baja ejecución de inversiones, ¿para qué voy?. La respuesta me pareció improcedente, inoportuna e incluso insultante. No es un agravio comparativo, es una reclamación: en una comunidad autónoma en la que gobiernas, que tiene inversiones por debajo del peso demográfico según la serie histórica, encima no las ejecutas...

¿Ha habido un cambio en la actitud del PSOE desde la investidura?

El PSOE siempre sufre la tentación, hasta cuando obtiene el peor resultado de su historia, de creer que tiene mayoría absoluta. Tienen la tentación de pensar que porque viene el lobo [en referencia a la extrema derecha] se lo vamos a regalar todo. Creo que algunas respuestas no ayudan a que pueda haber un tercer Gobierno del Botánico.

¿Se puede gobernar junto a un partido y unas personas en las que no hay confianza plena?

En cualquier relación debe haber confianza. En la medida en la que alguno la traiciona, es más difícil. Pese al relato que se intenta dar, hemos tenido una actitud responsable, porque pensamos que por encima de todo hay intereses más importantes que hacer tambalear las mayorías. Lo hemos demostrado en el Gobierno valenciano y con el de Madrid. Si alguien ha podido demostrar que somos un socio leal y responsable somos nosotros. No diría lo mismo del PSOE.

Estos últimos días han sido bastante frenéticos para Compromís. ¿Cómo lo ha vivido desde Madrid?

Creo que el adjetivo es bastante acertado. Frenéticamente. Hemos hecho dos ruedas de prensa en dos días en las que daba igual las iniciativas que presentáramos, como un abono de transporte público a 8 euros para sortear el precio de los carburantes, porque pasaban desapercibidas ante un aluvión de preguntas sobre Mónica Oltra. Hemos dado la cara.

Ahora que se ha despejado la incógnita, ¿qué va a hacer Compromís?

Es obvio: trabajar. Intentar llevar nuestras propuestas, como siempre. Es lo que querrían nuestros electores: que defendamos sus intereses. Hemos tenido unos días complicados, pero la vida no para. La gente lo está pasando mal. Queremos que se apruebe nuestra enmienda sobre las medidas urgentes para paliar la crisis de Ucrania, creemos que el Gobierno se equivoca con medidas como las bajadas de impuestos, ya que debe contribuir quien más tiene.

A nivel organizativo, la ejecutiva de la coalición debía analizar el impacto de la situación procesal de Oltra sobre Compromís y sobre el Pacto del Botánico. ¿Se llegó a abordar?

Fue una ejecutiva en la que todo el mundo estaba afectado y hubo de forma unánime un apoyo a la figura de Mónica Oltra, a todo lo que ha supuesto en Compromís y un acuerdo unánime en esperar a ver cómo termina su situación, que vuelve a la jurisdicción ordinaria, y a esperar que se declare su inocencia y recuperar uno de los puntales fundamentales de Compromís.

Esta semana han dejado claro que Oltra será cabeza de lista si llega absuelta, pero los tiempos procesales no siempre coinciden con los políticos. ¿Si la situación procesal se estira, cuál es el plan?

Si la situación procesal se estira, se tomarán decisiones. En Compromís somos trinos [la coalición se compone de tres partidos y un sector de independientes] y hacemos primarias. Los acuerdos siempre se toman por unanimidad de las tres organizaciones. Ahora tenemos que ver cuáles son los tiempos judiciales y entonces empezaremos a hablar de otras cosas. Hoy por hoy, no contemplamos otro escenario que no sea la absolución de Mónica Oltra antes de las elecciones. Quiero recordar que la extrema derecha ha presentado contra Compromís más de 100 denuncias y no ha habido ninguna condena. Y que hay antecedentes de lawfare como en el caso de Lula al ganar contra Bolsonaro en Brasil. Me hubiera gustado que mi presidente, al que respeto y con el que me une una amistad, no hubiera marcado plazos ni metido prisa a nadie. Hubiera esperado una actitud más prudente.

Si el partido se lo pidiera, ¿usted sería candidato a la Generalitat Valenciana?

Yo haré lo que diga Compromís siempre. Pero me encuentro como nunca en Madrid. Me encuentro cómodo y útil en la medida de mis posibilidades.

¿Habló con Ximo Puig esta semana?

No he hablado con ningún miembro del PSPV. Sí tuve algún contacto con alguien del PSOE, a quien pedí prudencia. Yo espero de mis socios delicadeza, estima. Hemos compartido siete años de Gobierno. Ximo Puig, sin la explosión de Compromís, en buena parte gracias a Mónica Oltra, no hubiera sido presidente. Hubiera esperado algo más de delicadeza. A veces esas cosas recomponen las relaciones.

¿Le sorprendió la decisión del martes?

Sinceramente: sí. No me lo podía creer. Volví de presentar una iniciativa y vi un teletipo. Llamé a mi secretaria general y me dijo que se estaba produciendo en esos momentos.

Desde el momento de la dimisión la crisis se cierra relativamente rápido con la elección de Aitana Mas para ocupar todos los cargos que desempeñaba Oltra. Se encuentran en el año previo a las elecciones, con una relación floja con los socios del Consell... ¿Qué esperan de ella?

Está claro que nos necesitamos y necesitamos cada voto. Me gustaría que hubiera una relación más leal entre los socios de Gobierno, que todo el mundo supiera qué espacio ocupa y nadie quisiera ocupar el espacio de otro. Insisto: el PSOE no va a ganar con mayoría absoluta y necesitará a Compromís para un Gobierno valenciano. Y lo necesitará fuerte y sólido. A veces escuchas voces desafinadas de algún dirigente de la ciudad de València... Necesitamos remar todos en la misma barca. A Aitana Mas le deseo toda la suerte del mundo. Creo que Mónica Oltra tenía abierto un camino con la renta valenciana de inclusión, la ley de dependencia y los nuevos centros de servicios sociales y creo que Aitana será una digna sucesora.

¿También una digna sucesora como candidata?

No. Creo que Aitana será una buena candidata de Alicante, que a Compromís le interesa tener liderazgos fuertes en Alicante y que ella contribuirá a ello. Confío en que Mónica llegará a tiempo y en que yo me quedaré en Madrid.

El sábado organizaron un acto con el lema Hacia el tercer Botánico. ¿Qué debería hacer Compromís para llegar a ese tercer Gobierno?

Algo que en política es fundamental: volver a generar ilusión. Tenemos que explicar qué ha supuesto que estemos en el Gobierno. Nos hemos metido en la gestión y a veces no hemos sido capaces de explicar que la vida de los valencianos es mejor que hace siete años. Se ha recuperado para la sanidad pública dos hospitales privatizados, 500.000 niños no pagan libros de texto, hay 8.000 profesores más, menos listas de espera... Todas esas pequeñas cosas que hacen que la vida de las personas sea un poco mejor. Tenemos que encontrar la forma de que eso llegue. Que la gente no nos vote para que no vuelvan los que saquearon las arcas públicas, sino convencidos de que somos la mejor opción.