El vicepresidente valenciano, de Vox, afirma que se ha apartado de los consejos de las siete empresas en las que participa

El vicepresidente y conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, rompe su silencio en las Corts Valencianes. El representante de Vox en el gobierno autonómico ha estrenado las comparecencias del Ejecutivo en la Cámara, donde ha confirmado que se ha apartado de los consejos de administración de las empresas en las que participa.

“Haciendo un sacrificio he tenido que renunciar a mis empresas personales y a gestionar unos negocios que por cumplir cuatro años de servicio público he tenido que dejar”, ha explicitado Barrera, que tenía intereses en varios grupos mercantiles del sector vitivinícola, agroalimentario e inmobiliario cuando entró a formar parte del Ejecutivo. Es, ha indicado, una actividad que ha ejercido “con todo el orgullo”. “Está todo reflejado y se lo he pasado a la oficina que corresponde”, ha afirmado, en referencia a la Oficina de Conflictos de Intereses. Barrera no ha aclarado en qué momento se dio de baja. El pasado 1 de septiembre, como publicó elDiario.es, firmó las cuentas de una de estas mercantiles, empleada para el ejercicio de la tauromaquia.

En su comparecencia inicial, el máximo representante de Vox en la Generalitat Valenciana ha fijado como objetivo de la legislatura “combatir el pancatalanismo cultural”. Tras un alegato contra el “sectarismo” que, afirma, se impuso en las dos pasadas legislaturas en los gestores culturales públicos, ha anunciado que durante su mandato se subvencionará a Lo Rat Penat y a la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), dos organismos sin autoridad normativa lingüística y que cuestionan a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el organismo estatutario .

El extorero se compromete a ser un “dique de contención” ante quienes, afirma, “quieren acabar con nuestra identidad singular valenciana”. Esta cuestión ha centrado su intervención, repleta de alusiones al secesionismo, la lengua o la libertad. “El pancatalanismo quiere robarnos nuestra singularidad, nuestra identidad... separarnos de los compatriotas”, ha afirmado el titular de cultura, que se compromete a “recuperar la cultura” que otros han querido “apartar”.

Plan de fomento lector y ley de mecenazgo

El vicepresidente ha avanzado que su departamento impulsará la Ley de Mecenazgo, dotando a la Oficina de contenido efectivo y de recursos materiales y humanos para impulsar “una cultura participativa, dando a conocer las posibilidades de intervención de los ciudadanos y las empresas en iniciativas culturales, así como los estímulos fiscales existentes”. También que creará un Plan de Fomento Lector “eficaz” que “desarrolle el hábito lector y beneficie a toda la sociedad”, criticando el plan del pasado Ejecutivo que “con un presupuesto de 49 millones de euros sólo aplicó el 3%”.

En artes escénicas, ha avanzado que redefinirá los criterios de asignación de los proyectos para que “los baremos dejen de ser ideológicos y lingüísticos y empiecen a puntuar el talento, la calidad artística y el impacto social”. Además, se potenciará la conexión con el teatro clásico nacional y el valenciano en ambas lenguas, así como la creación teatral moderna y contemporánea.

Por otra parte, se diseñará una red de propuestas escénicas para las tres provincias para potenciar el teatro, la música, la danza y la literatura. También ha propuesto que en el año 2025 se rendirá homenaje a la autora María Beneyto, en el centenario de su nacimiento, y creará la Ruta de Jaume I con un recorrido por la geografía que reúna efemérides literarias.