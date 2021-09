Ximo Puig: “La propuesta política del 14 Congreso del PSPV-PSOE hablará de futuro, de convivencia, de crecimiento y de ocupación”

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha presidido este lunes la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) de los socialistas valencianos de un curso político en el que tendrá lugar el 14 Congreso del PSPV-PSOE, una cita en la que, ha explicado, “los socialistas saldremos con una propuesta política en la que se hablará de futuro de convivencia, de crecimiento y de ocupación”.

En este sentido, Ximo Puig ha destacado que desde el PSPV-PSOE “estamos centrados en los fundamental, que no es otra cosa que conseguir acelerar al máximo posible la recuperación económica y social post-pandemia”: “Todavía estamos en pandemia y lo fundamental es ver cómo conseguir acelerar la recuperación, y por eso los socialistas valencianos no podemos estar pensando en otra cosa que no sea lo más importante para las personas”.

Por otro lado, el secretario general de los socialistas valencianos ha destacado las citas políticas previstas para este nuevo curso, el 40 Congreso del PSOE y el 14 Congreso del PSPV-PSOE, dos encuentros que demuestran “la importancia de la Comunitat para el socialismo español”. Así ha considerado que el partido afronta estas citas con el objetivo de “proponer al mejor equipo posible y actualizar nuestra propuesta política”. Además, ha reivindicado la necesidad de acelerar la presencia “del municipalismo, los jóvenes y el feminismo en el proyecto socialista” y ha apostado por “la cohesión y la justicia social como el espíritu con el que debemos afrontar este nuevo tiempo”.

Finalmente, Ximo Puig ha querido agradecer “la confianza y el trabajo de los miles de socialistas” que han apoyado su candidatura para la Secretaría General del PSPV-PSOE.