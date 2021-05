Ximo Puig reclama a Reino Unido que retire la cuarentena para los turistas que viajen a la Comunitat Valenciana

En el mundo previo a la COVID-19 y el Brexit, los británicos suponían un 30% del turismo extranjero en la Comunitat Valenciana. El turista medio hacía un gasto de 900 euros, unos 122 por persona y día. En total, según estima el gobierno autonómico, 2,8 millones de turistas y un gasto de 2.500 millones de euros en 2019. El verano siguiente, ya con mascarilla, distancia, PCR y el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea en vigor, los turistas británicos cayeron a 0,6 millones y el gasto total se redujo a 540 millones de euros, una quinta parte del año anterior, aunque el gasto medio por visitante se mantuvo.

Con estas cifras, el Gobierno valenciano considera una prioridad para la recuperación económica la vuelta del turista británico para un verano normal. Desde este lunes España permite a las comunidades recibir viajeros de países extracomunitarios, entre los que se encuentra Reino Unido, aunque los británicos mantienen al país en el color ámbar de su semáforo epidemiológico por la incidencia acumulada de todo el Estado, de 59 casos por cada 100.000 habitantes. El Gobierno británico no hace distinción entre regiones a la hora de marcar su semáforo de riesgo y mantiene la recomendación de no viajar a España, con cuarentena obligatoria de 10 días a su retorno y tres pruebas epidemiológicas; una en origen y dos en destino. La secretaria de Estado de Empresas británica, Anne-Marie Trevelyan, ha reiterado este lunes a la población la recomendación de no viajar si no es necesario.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha mantenido este lunes una reunión con el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot, para reclamar que se "territorialicen" los datos y las condiciones que establece este país a los turistas que optan por viajar a España, con el fin de facilitar su movilidad hacia la Comunitat Valenciana. En otras palabras, que la elevada incidencia acumulada de Madrid o Euskadi no lastre a la costa valenciana, que arrastra dos meses de incidencia bajo el umbral de riesgo -menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días-, una de las zonas con la incidencia más baja de Europa, como ha reconocido el embajador.

"Es evidente que en España actualmente existen unas asimetrías grandes" en la incidencia del coronavirus, ha afirmado Puig, que espera que pueda haber un "avance sustancial" para recuperar en los próximos meses la "máxima conectividad". Reino Unido cuenta con una incidencia de 22 casos por 100.000 habitantes.

Al concluir la reunión, en la sede de la embajada en Madrid, Puig ha destacado que para alcanzar la normalidad "tras la terrible pesadilla vivida" lo más importante es la movilidad y ha reclamado "superar las restricciones aun existentes". El presidente ha insistido en que "estamos en la vía de salida, en un espacio de avance sustancial" y ha mostrado su confianza en recuperar en los próximos meses la "máxima conectividad y capacidad de atracción de personas procedentes de Reino Unido que han confiado en la Comunitat Valenciana y que volverán a confiar". Por su parte, el embajador ha recalcado los "lazos" que unen a la comunidad autónoma con Reino Unido y ha afirmado que con el buen progreso de vacunación y del control de la pandemia, en el que el territorio valenciano "es líder en España", se pueda volver a retomar el turismo que ha habido en el pasado, y ha confesado que tiene "muchísimas ganas de regresar muy pronto".

Durante la pasada semana en Fitur, la feria internacional de turismo celebrada en Madrid, los alcaldes de municipios costeros trasladaron a Presidencia sus inquietudes respecto a los visitantes británicos. Uno de ellos fue el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, que incidido en la necesidad de recuperar cuanto antes el turismo del Reino Unido y que la ciudad sea incorporada al nivel de color verde en el semáforo de indicaciones para las vacaciones de los británicos.

Mientras el presidente de la Generalitat Valenciana se reunía con el embajador para reactivar el turismo, los grupos parlamentarios registraban sus preguntas para la sesión de control del próximo jueves. Sus socios de Gobierno, Compromís y Unides Podem, interperlarán al presidente sobre si la vuelta del turismo significa la vuelta de las condiciones precarias de sus trabajadores. En concreto, Compromís preguntará "cuál es la hoja de ruta del Consell para combatir la precariedad laboral en el sector" con la reactivación del turismo, mientras que Unides Podem planteará cuáles son las medidas para que "se termine de una vez el oxímoron que supone la existencia de trabajadores pobres en la Comunitat Valenciana".