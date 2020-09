El PP y dos exconcejales de Compromís se alían en Cortes de Pallás para presentar una moción de censura al PSPV

Los cuatro concejales del PP y Compromís de Cortes del Pallás ultiman una moción de censura contra el alcalde socialista del municipio. El PSPV consiguió la alcaldía por mayoría simple, con los tres únicos votos de sus concejales, mientras que Compromís se abstuvo. Las relaciones entre partidos que son socios en la Generalitat Valenciana y otras instituciones eran complicadas desde antes de la convocatoria electoral.

El alcalde, Fernando Navarro, asegura en declaraciones a elDiario.es, que se trata de una cuestión personal que los miembros de la coalición valencianista expuso en la campaña. Los concejales abandonaron la formación hace 15 días, según explica el partido, que alega que si han abandonado la formación no pueden abrirles un expediente disciplinario. Los concejales, expresan fuentes del Ayuntamiento, no han pedido la supresión del grupo político en el consistorio y mantienen el escaño, pese a haberse dado de baja del partido.

Según expresa Navarro, los concejales le pidieron que dimitiera y él se negó. "Hay una animadversión hacia mi", expresa. Todos los grupos políticos tienen representación en el ayuntamiento de Cortes del Pallás, por lo que, de realizarse la moción, se estaría impugnando al mismo equipo de gobierno del que forman parte.

Los rumores, alega el alcalde, llevaban semanas recorriendo el municipio valenciano. "No han tenido una militancia ideológica", afea Navarro. "Diferenciemos lo personal, de lo político", reclama. El texto no ha sido presentado todavía, pero en una reunión este viernes, para tratar la cuestión, se ha confirmado la intención. "Si no dimites, presentamos la moción".