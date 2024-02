PP y Vox acompañan al Gobierno israelí en un acto “propagandístico” en las Corts Valencianes, donde les vetan los móviles

Los partidos que sustentan al Gobierno valenciano, PP y Vox, han participado este lunes en un acto de la Embajada israelí en las Corts Valencianes para denunciar los ataques de Hamás. La presidenta de la Cámara, Llanos Massó, ha cedido una sala del Parlamento autonómico para la proyección de un vídeo que recopila imágenes del ataque de Hamás del 7 de octubre, en un acto que la oposición califica como “propagandístico”.

Massó se ha ausentado debido a que tenía un acto de Vox en Madrid y apenas seis parlamentarios, dos de vox y cuatro del PP, han asistido a la proyección, además de los servicios de la Cámara y el equipo de la Embajada israelí. La representación del Gobierno israelí ha impedido a los diputados la entrada con sus teléfonos móviles, una acción que en principio ha molestado a los parlamentarios, pero que después han afirmado comprender por seguridad. “Son normas del Gobierno de Israel”, han apuntado. La proyección, una reconstrucción del ataque realizado a partir de imágenes de los soldados, se ha realizado a puerta cerrada y se ha proyectado con representantes políticos en Madrid y en Cataluña, según ha comentado el número dos de la Embajada.

El ministro consejero de la Embajada de Israel en España, Dan Poraz, ha defendido que el vídeo, que supera los 43 minutos de metraje, se proyecta en privado “por respeto a las víctimas”, aunque ha reconocido que las imágenes se encuentran en aplicaciones de mensajería. El número dos de la representación diplomática ha afirmado que “estamos buscando que la gente en España y en todos los países entienda contra qué estamos luchando”.

Los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, no han querido asistir a la proyección por considerarlo un acto propagandístico. Ambos han criticado la cesión de la sala y han apuntado: “Esto no es la casa de Llanos Massó”. La portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, que insiste en que los ataques de Hamás ya son conocidos, “una masacre horrorosa y deleznable, pero no podemos apoyar un genocidio. El Estado de Israel está destruyendo a una población”.

Estas “imágenes sin censura, sin filtro”, proceden de las cámaras que llevan en los cascos “los terroristas de Hamás que participaron en la masacre del 7 de octubre en la que fueron asesinadas más de 1.200 personas y secuestraron a más de 240 personas en Gaza”. Poraz ha denunciado que “fue la masacre más grande del pueblo judío desde el Holocausto. El ataque terrorista más grande de nuestra historia y uno de los más grandes del mundo”. Preguntado por las exigencias de la Corte Internacional de Justicia sobre la violencia de los ataques sobre la población de Palestina, ha dicho: “Operamos en Gaza según el derecho internacional y hacemos todo lo que podemos para minimizar el daño a civiles”. Además, ha considerado que los medios españoles “muchas veces dicen que las víctimas en Gaza son civiles” aunque “sabemos sin duda que más de 10.000 militantes de Hamás han sido muertos en batalla”.

El evento fue convocado de forma oral por los servicios de protocolo de la Cámara y apenas han asistido seis de los 99 diputados. Por parte de Vox han asistido el portavoz Parlamentario, José María Llanos, y el adjunto, Joaquín Alés. Por parte de los populares, han acudido la portavoz adjunta Nieves Martínez, Víctor Soler, Vicente Betoret y María Luisa Gallo.

Tras la proyección, la ultraderecha ha insistido en que la Generalitat Valenciana debe retirar las ayudas a la UNRWA (la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina) porque, dicen, tiene a “terroristas” entre los trabajadores. Ha sido un “espectáculo macabro”, ha analizado Llanos, quien sobre las acusaciones de partidismo ha afirmado que “se trata de estar con una democracia como es Israel o estar con unos terroristas que están ejecutando a su pueblo, a inocentes israelís judíos”. Los populares han dicho no tener constancia de estas afirmaciones y apuntan que la cuestión sobre la UNRWA está en investigación. La portavoz adjunta del PP ha defendido que están dispuestos a “recibir y escuchar a todo el mundo” y que “desconoce” las críticas de la oposición. “No hay que cerrar las puertas a nadie. Todas las voces deben ser escuchadas”, ha declarado. La semana pasada, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad que dirige Susana Camarero apuntó que se plantea retirar la dotación de 400.000 euros a la agencia de Naciones Unidas.