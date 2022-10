En aquest episodi de Sampleòpolis posarem el punt i final a la minisèrie de dos capítols 25/25, en cadascun dels quals fem un repàs de 25 discos que aquest 2022 compleixen 25 anys. Amb aquesta segona part de 25/25 donem continuació al programa del mes passat, sumant un total de 50 discos que es van publicar fa un quart de segle, i amb ella queda inaugurada definitivament la tercera temporada.

Una temporada que ja us avise que implicarà alguns canvis a Sampleòpolis; canvis pensats per a motivar, arrelar i fer créixer la nostra comunitat sampleopolítica, sota la màxima de pau, amor i unitat.

Estigueu tranquiles perquè vos anirem informant de totes les novetats amb temps, de moment però ens centrarem en el més important: la música.

Per això, vos demane que vos relaxeu i gaudiu de les 25 joies que vos tenim preparades.

Som-hi.

TRACKLIST SAMPLEÒPOLIS T3E02

“25/25 (Segona part)”

00. [Sintonia] M.I.A. - Pull up the people

01. BROADCAST - Message from home

02. LAIKA - Prairie Dog

03. RECOIL - Drifting

04. DEPECHE MODE - Barrel of a gun

05. BRAN VAN 3000 - Drinking in LA

06. TO ROCOCO ROT - He loves me

07. THIEVERY CORPORATION - 38.45

08. D*NOTE - Moody

09. DJ VADIM - Conquest Of The Irrational (Andre Gurov mix)

10. PRIMAL SCREAM - Kowalski

11. AUTECHRE - Cipater

12. APHEX TWIN - Flim

13. BJÖRK - Jóga

14. DEATH IN VEGAS - All that glitters

15. HOWIE B – Fizzy In My Mouth/Your Mouth (Original Mix)

16. LUKE VIBERT - Rank ring ring

17. ROB SWIFT - Cutting with class

18. KID LOOPS - Counter clock world

19. GOLDIE feat. KRS ONE - Digital

20. METAMATICS - Repeater

21. FUNK D’VOID - Herbie on rhodes

22. LUKE SLATER - Freek funk

23. LAURENT GARNIER - Crispy bacon

24. UNDERWORLD - Moaner

25. MOLOKO - Fun for me