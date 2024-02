🎙️Experimentació sonora en solidaritat amb Gaza

Més de 80 pistes i 7 hores de música és el resultat de la convocatòria oberta que fa unes setmanes va llançar per les xarxes socials Sergio Sánchez –Jazznoise en la seua versió de músic experimental o DJ Pequeñoburgués com a punxadiscos–, amb l’objectiu de denunciar el genocidi a Gaza i d’ajudar a una població que no sols està patint bombardejos i assassinats indiscriminats per part de l’exèrcit d’Israel, sinó també la fam, la manca d’aigua, d’electricitat o medicines.

“Resonances of Resistance: Sonidos experimentales para Gaza” es va publicar el passat 18 de febrer i es pot descarregar lliurement en format digital a la web i al bandcamp de República Ibérica Ruidista, el segell de Sánchez, on s’hi pot trobar també un enllaç a la pàgina de la UNRWA-Espanya per a efectuar els donatius.

“Davant del genocidi que s'està cometent en viu i en directe, és el mínim que podia fer com a artista, com a músic”, sosté Jazznoize en referència a la seua iniciativa. “Crec que és una obligació, quan algú està compromés amb les causes socials, no mirar cap a un altre costat”.

La crida de Sánchez no va caure en el buit. Poc després de fer-la va rebre multitud de composicions, la gran majoria inèdites i creades ex professo per a aquest recopilatori. “Del que més orgullós em sent és que els artistes agraeixen molt el fet que s'haja llançat aquest projecte i poder participar-hi, perquè desitjaven que hi haguera una fita col·lectiva”.

L’eclecticisme és el substantiu que millor engloba “Resonances of resistance”, doncs recull composicions que van des de la improvisació lliure fins al ruidisme, passant per les gravacions de camp, moltes d’elles extretes de la pròpia Gaza. “El que trobaran els oïents és molta sinceritat, ràbia, indignació i molt d’afecte a un poble que està patint molt, independentment que puguen agradar uns sons o unes composicions més que altres”, explica Jazznoize.

La llista de participants en aquesta compilació és aclaparadora i inclou alguns pioners de l’avantguarda experimental, com Javier Hernando, creador de la discogràfica de culte Ortega y Cassette, La Fura dels Baus, Orfeón Gagarin, Escupemetralla o el valencià Josep Luís Galiana, referent de la improvisació lliure. “Hi ha molts músics de gran nivell de la generació anterior a la meua, de la meua generació, i de gent jove també que està començant i que volia que també tingueren visibilitat”, afirma Sánchez.

A més de les peces musicals, “Resonances of Resistance” inclou també un vídeoclip de la cançó “Palestina Libre” del propi Jazznoize en col·laboració amb el duet d’artistes audiovisuals originari de Granada Los Voluble.

Preguntat sobre el compromís polític per part dels músics i dels treballadors de la cultura, Sánchez ho té clar. “La meua posició és que els artistes no són una classe social a part, neutra, que viuen en una bambolla. Cadascú té el seu nivell de consciència el seu nivell de compromís, però jo considere que la música i, en general, la cultura és riquesa i té un efecte transformador i revolucionari des de sempre”.

L’efecte de “Resonances of resistance” pot ser acabe sent multiplicador i s’estenga a altres escenes. De fet, revistes com Rockdelux se n’han fet ressò, quan habitualment escriuen sobre altres músiques i sobre altres artistes. “És possible que, fins i tot, s’estiguen preparant altres recopilatoris similars o ho faça un altre tipus de músic més conegut a nivell nacional, amb una altra mena de propostes musicals” , especula Sánchez, qui reitera que allò important “és que cadascú en el seu camp prenga posició”.

Així i tot, posicionar-se no resulta fàcil. “Cal tindre en compte la precarietat en la qual viuen moltíssims artistes, sobretot en el meu àmbit, on s’ha d'anar vivint de projectes, subvencions, actuacions en museus, centres culturals públics…”, per eixe motiu Sánchez posa tant en valor “la valentia que han tingut tots els artistes, perquè donen el seu nom, posen la cara per a prendre partit per una qüestió que, encara que és una lluita molt justa, és controvertida i polèmica”.

Descàrrega lliure de “Resonances of resistance. Sonidos experimentales para Gaza”:

https://republicaibericaruidista17.wordpress.com/2024/02/18/rir090-resonances-of-resistance-sonidos-experimentales-para-gaza/

https://republicaibericaruidista.bandcamp.com/album/resonances-of-resistance-sonidos-experimentales-para-gaza

Donatius per a la UNRWA: https://secure.unrwa.es/donativo/