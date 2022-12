Segunda reaparición de Mónica Oltra en un acto sobre literatura y política, con el 'lawfare' como trasfondo

Segunda reaparición de Mónica Oltra en un acto público en apenas una semana, meses después de su dimisión a consecuencia de su imputación en el caso que investiga la gestión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en relación a la denuncia contra su exmarido por abusos de una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. Si el pasado martes, la ex vicepresidenta protagonizó un debate en el centro social Ca Revolta, este jueves Oltra ha presentado un libro de su compañero de Compromís Enric Nomdedéu, secretario autonómico del Labora (el servicio valenciano de empleo).

La obra de Nomdedéu, titulada Tercera edició: sexe, llibres i lawfare (Onada Edicions, 2022) relata desde la ficción y el género negro la historia de un supuesto conseller víctima de lawfare, la supuesta conspiración judicial contra la izquierda aplicada por ejemplo al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Una ficción alimentada por la propia experiencia de Nomdedéu, absuelto de un presunto delito de malversación por la Audiencia Provincial de Castelló por el llamado 'caso de los sobres', en el que el PP ejercía de acusación popular. Aunque ha advertido que lo escribió antes de la absolución. La causa, en la que la Fiscalía había pedido la absolución, tenía su origen en una querella del PP por el supuesto uso del servicio postal municipal del Ayuntamiento de Castelló para enviar papeletas electorales en 2014.

Un asunto, en todo caso, muy alejado de la causa que afecta a Oltra, en que la Fiscalía mantiene una acusación y que se prevé mucho más compleja, a tenor de las resoluciones del juez Vicente Ríos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

Oltra jugaba en casa por segunda vez en una semana, con un presentador que ha sacado su línea habitual humorística. La ex vicepresidenta ha recogido el guante y ha bromeado con el título de la novela. Sobre el título ha señalado: “Dadas mis circunstancias vitales, en este momento, no me podía resistir a presentar este libro. Efectivamente, sexo. No ha mejorado la cosa”.

Al acto, a diferencia del debate del pasado martes, no ha asistido la vicepresidenta Aitana Mas, aunque otros cargos de Compromís como el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, o la consellera de Sanidad, Isaura Navarro, han escuchado en primera fila cómo Oltra desglosaba las alabanzas al libro de Nomdedéu, que milita en Més (la formación heredera del Bloc que conforma junto con Iniciativa y Els Verds la coalición Compromís).

“Soy una fanática del psicoanálisis”, ha dicho Oltra sobre Sigmund Freud (del que Nomdedéu dice que es un “magufo”). La obra, que “despierta el amor por la literatura”, también revela, según ha señalado Oltra que “el núcleo irradiador de Errejón es el clítoris”.

Se trata de “un libro catártico”, con “algo de psicoanálisis” e “historias personales muy duras” que desnuda al autor, según la lectura de Mónica Oltra, que también ha destacado los “paralelismos apasionantes entre las relaciones humanas y la política” o, más bien “el politiqueo”, ha matizado la dirigente de Compromís.

Nomdedéu, ya absuelto de la causa de los sobres, ha dado más juego a los numerosos periodistas que se han acomodado en las mesas del restaurante del Octubre Centre de Cultura Contemporània. El secretario autonómico de Empleo ha contado los momentos “muy duros emocionalmente” que ha pasado en el marco de la política institucional y el “desgaste económico, político y reputacional, pero sobre todo personal y familiar”. Un libro “terapéutico” para el autor.

El político y escritor ha departido, sin nombrarlo, sobre el fenómeno del 'lawfare', una referencia ineludible a la situación judicial de Oltra, que siempre ha defendido que sufre una persecución de la extrema derecha, personada en el caso como acusación popular. Al protagonista de la obra “lo persiguen porque piensa de una determinada manera”, dice Nomdedéu sobre su personaje. “Eso es un ataque contra la democracia”, ha asegurado.