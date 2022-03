Una concesión fallida (por ahora) en el Puerto de Valencia

Polémico proyecto de ampliación

Irregularidades en una permuta al presidente del lobby empresarial que el Puerto de València ha tenido que deshacer

El Puerto de València aprobó una permuta de concesiones al naviero Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, el principal lobby patronal valenciano, que ha tenido que deshacer después de sendos informes de la Intervención y de la Abogacía del Estado. El documento de la Abogacía del Estado, que la Autoridad Portuaria presidida por Aurelio Martínez no hizo público cuando pidió al consejo de administración del Puerto dar marcha atrás y reconocer la lesividad a los bienes públicos de su decisión anterior, incluye cuatro irregularidades que invalidan la operación. Una operación por la que Boluda habría podido construir en el recinto portuario un edificio de oficinas a cambio de prescindir de la concesión de los astilleros de la antigua Unión Naval, en los que no se construyen barcos desde hace años.

Carlos Navarro Castelló ha publicado en exclusiva el informe, en el que la Abogacía concluye que se podría haber rescatado la concesión sin compensación económica, dado que no se construyen barcos en las instalaciones, que es para lo que se cedieron. También indica que no se puede otorgar la permuta para una empresa distinta de la que era titular de la primera concesión y que el titular habría incurrido en dos causas de caducidad de la concesión: el incumplimiento por el concesionario de la obligación de conservar las instalaciones y la realización de actividades no comprendidas en el objeto de la concesión.

La publicación del informe levantó una polvareda en el seno del Pacto del Botánico, ya que los socios de gobierno de los socialistas, por boca de las portavoces en las Corts Valencianes de Compromís y Unides Podem, Papi Robles y Pilar Lima respectivamente, cuestionaron la continuidad de Aurelio Martínez al frente del Puerto de València. Unas declaraciones a las que respondió el portavoz socialista en la Cámara autonómica, Manolo Mata, criticando a las otras dos formaciones por "confundir sembrando sombras de sospecha donde no hay ninguna irregularidad".

La permuta fallida de concesiones a Boluda afecta al cambio de ubicación de la terminal de cruceros tal como está prevista en el proyecto de ampliación del Puerto de València que Martínez promueve. Un proyecto que enfrenta a la Autoridad Portuaria con plataformas ciudadanas como la Comissió Ciutat-Port, y al PSPV-PSOE con sus socios de gobierno Compromís y Unides Podem, por los efectos de las instalaciones portuarias sobre las playas del sur de València y el impacto en el entorno urbano. La ampliación tiene por objetivo la concesión a TIL, una filial de la naviera MSC, de la gestión de una nueva dársena de 134 hectáreas para carga y descarga de grandes buques de contenedores.

La negativa del Puerto a encargar una nueva declaración de impacto ambiental, pese a que el proyecto original se ha modificado sustancialmente y a que la existente es del año 2007, genera una fuerte controversia, en la que el Gobierno decidió lavarse las manos con la decisión de Puertos del Estado de trasladar la responsabilidad de decidir sobre el asunto a la entidad que preside Aurelio Martínez, convertida de este modo en juez y parte. La Audiencia Nacional ha tenido que apercibir por segunda vez con amenaza de multa al ministerio de Transición Ecológica, que encabeza Teresa Ribera, para que facilite a la Comissió Ciutat-Port, -que pretende recurrirla al considerarla "nula de pleno derecho"- la resolución que permite decidir por sí sola a la Autoridad Portuaria si hace falta o no una nueva declaración de impacto ambiental.

Aún así, la adjudicación definitiva de la ampliación en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria está pendiente de un informe de Puertos del Estado que, en teoría, debió haberse recibido a mediados de febrero y todavía no se ha enviado. La concesión anulada a Boluda es poca cosa comparada con la que el Puerto se prepara a aprobar en favor de la multinacional del transporte marítimo MSC. Está por ver qué explicaciones da el Gobierno, si se consuma y, en ese caso, si no corre al final la misma suerte que la otra.

Ganas de fiesta

València deja a un lado la pandemia y encara unas Fallas solidarias con la tragedia de la invasión de Ucrania

La ciudad de València afronta con ganas de fiesta la celebración de una edición de las Fallas que aspira a verse lo menos limitada posible por las precauciones ante la pandemia de la COVID-19. Apenas la recomendación reiterada de llevar mascarilla en los actos que impliquen aglomeraciones, como las mascletades, afectará a un programa que recupera este mes de marzo el carácter masivo de los años de plena normalidad.

“València está en fiestas pero no se olvida de un pueblo que está sufriendo en la otra parte de Europa”, declaró el alcalde, Joan Ribó, que ha colocado en el balcón municipal una pancarta con el lema "no a la guerra" y ha decidido iluminar cada noche la fachada del Ayuntamiento y la Porta de la Mar de azul y amarillo, los colores de la bandera de Ucrania, en solidaridad con esa nación víctima de la invasión del ejército de Rusia.

El nuevo regidor de Compromís denunció el caso

Juicio al exalcalde del PP de Crevillent por pagar servicios que nunca se prestaron

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Elche ha dictado el auto de apertura de juicio oral al exalcalde del PP de Crevillent, que fue también diputado autonómico, César Augusto Asencio, y tres exconcejales, además de dos empresarios y varios funcionarios, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

Compromís pide seis años de prisión al exalcalde del PP de Crevillent por contratar servicios fantasma. La corporación que ahora preside la formación valencianista, y que dio carpetazo a dos décadas de mandato de Asencio, detectó que se habían pagado facturas por servicios que presuntamente nunca se prestaron a la empresa del hijo del coordinador del Patronato Municipal de Deportes entre 2004 y 2018. Cobró supuestamente por un servicio de conserjería que nunca se prestó porque las instalaciones estaban cerradas.

El diseño gráfico de la 'Ruta del Bakalao', en el IVAM

La intensa escena musical de las décadas de los 80 y 90 en València, en clubes y discotecas de lo que se denominó la Ruta del Bakalao, produjo un diseño gráfico que, como muestra la fotografía de Miguel Lorenzo, impacta ver en las paredes del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). Bajo el título Ruta gráfica: el diseño del sonido de Valencia, una exposición recoge carteles, flyers y otros materiales de aquel momento creados por autores como Paco Roca, Mariscal, Francis Montesinos, Miguel Calatayud, Sento Llobell, Micharmut, Daniel Torres, Manel Gimeno o Ramón Marcos.

