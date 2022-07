Un gran incendio junto al Cabriel

Fuego en Venta del Moro

La lluvia frena un gran incendio que amenazaba la reserva natural de las Hoces

Lo frenó la lluvia justo cuando amenazaba con alcanzar la zona más sensible del parque natural de las Hoces del Cabriel. Un gran incendio forestal, que afectó a 1.300 hectáreas en Venta del Moro, obligó a desplegar cientos de efectivos de la Generalitat Valenciana y del consorcio de bomberos, del gobierno de Castilla-La Mancha y de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las llamas amenazaron la reserva natural durante varios días.

Una treintena de medios aéreos, entre los que había de las dos comunidades autónomas afectadas y del Estado, participaron también en la lucha contra un fuego originado por un rayo, en una de esas tormentas secas que tan peligrosas resultan para los montes en momentos de altas temperaturas y baja humedad. Las perspectivas de su evolución llegaron a ser “bastante negativas” cuando el incendio estaba “desbordado” bajo el efecto del viento de poniente. Todo el operativo, a cuyo puesto de mando avanzado acudieron el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, de quien depende la extinción de incendios, estuvo centrado en evitar que las llamas alcanzaran el corazón de la reserva natural de las Hoces del Cabriel, un paraje ubicado en el límite de la Comunidad Valenciana con Castilla-La Mancha.

Una tormenta seca estuvo en el origen del incendio y otra tormenta, esta vez con lluvia, vino a ponerle freno. Primero, otorgó una tregua a quienes luchaban contra las llamas. Después, al descargar más agua durante la noche, propició una evolución favorable. Al final, se logró controlar el fuego, que llegó a alcanzar un perímetro de 40 kilómetros, en parte dentro del parque natural pero sin llegar a dañar el corazón de una zona declarada reserva de la biosfera por la Unesco.

La consellera Bravo confirmó que el fuego no llegó a afectar al paraje de las Hoces del Cabriel propiamente dicho y únicamente quemó un 3% del parque natural. Finalmente, el incendio quedó estabilizado. El siniestro, en todo caso, ha venido a recordar el riesgo que un verano tan caluroso como el que acaba de empezar implica para los montes y el patrimonio forestal.

Los socialistas se resisten a aprobar lo que acordaron

La tasa turística separa a los socios del Pacto del Botánico

La complicada negociación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este año 2022 llevó a finales del año pasado a un acuerdo entre los tres socios del Pacto del Botánico sobre un tema que les separa desde que llegaron al Gobierno valenciano, la tasa turística. En abril, inició su tramitación parlamentaria una proposición de ley firmada por los tres grupos (PSPV, Compromís y Unides Podem) que prevé que la tasa no entre en vigor hasta 2024 y que sea cada ayuntamiento el que decida si la aplica o no. Ahora, la junta de portavoces de las Corts Valencianes ha incluido la iniciativa en el orden del día del último pleno del curso parlamentario, esta próxima semana de julio. Y la síndica socialista, Ana Barceló, ha amagado con la posibilidad de que su grupo no vote a favor de la proposición.

Una situación que vuelve a separar a los socios del tripartito valenciano justo unos días después de que el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, en sintonía con la patronal hotelera, reiterara su oposición frontal a la regulación de la tasa con el argumento de que puede ser perjudicial para el sector, aunque se trate de una medida de carácter voluntario y local.

Primera reunión de Ximo Puig y Aitana Mas

Temas para el último tramo de la legislatura

Fue su primera reunión. El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, y la vicepresidenta Aitana Mas, de Compromís, abordaron la situación política. La nueva vicepresidenta valenciana planteó al presidente la necesidad de recuperar espacios de codecisión y de coordinación en el año que queda de mandato. Mas reclamó a Ximo Puig una negociación política de los últimos presupuestos de la legislatura.

En las Corts Valencianes, las portavoces de Compromís y de Unides Podem, Papi Robles y Pilar Lima, respectivamente, se pronunciaron en un sentido parecido al urgir a Puig a cumplir los acuerdos del Pacto del Botánico e instar al Gobierno autonómico a acelerar medidas relacionadas con el ahorro energético y el transporte público, entre otros temas pendientes para el último tramo de la legislatura.

Un residuo millonario del despilfarro de los grandes proyectos

Cómo vender 1.400 toneladas de lamas metálicas que el arquitecto Santiago Calatrava diseñó para el edificio del Ágora y que permanecen abandonadas en un solar de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València pese a que su coste superó los 11 millones de euros. Laura Martínez explicó en un reportaje el dilema que afronta la Generalitat Valenciana una vez que al Ágora se le ha dado utilidad con la apertura del Caixaforum y las planchas se han convertido en un desecho de la burbuja de los grandes proyectos y el despilfarro.

