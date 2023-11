El Gobierno no expulsará a la mujer colombiana sin visado y con cita para pedir asilo retenida 20 horas en comisaría

Finalmente no habrá expulsión. La Delegación del Gobierno ha archivado la propuesta de expulsión de la mujer colombiana con cita para pedir asilo, que fue detenida por la Policía Nacional y que fue retenida durante más de 20 horas de forma irregular el pasado 8 de septiembre, tal y como denunció la ONG València Acull.

La resolución, firmada por la subdelegada del Gobierno en València, Raquel Ibáñez, justifica el archivo del expediente sancionador por estancia irregular con propuesta de expulsión porque “no concurren elementos negativos o agravantes que justifiquen la proporcionalidad de dicha propuesta”.

La ONG insiste además en que la actuación policial fue irregular porque no se hizo constar que la detuvieron únicamente para identificarla y se superó el tiempo legalmente permitido para una identificación (un máximo de seis horas, artículo 16 ley de Seguridad Ciudadana). La policía “tampoco tuvo en cuenta que la mujer ya disponía de cita para solicitar asilo, que no la había podido conseguir antes por el colapso que sufre el sistema de citas de la propia policía”. Tras ocurrir los hechos, la mujer acudió a València Acull para denunciar lo sucedido.

Fue parada en un control de tráfico

S. M. fue detenida el pasado 8 de septiembre en un control de tráfico de la policía en las cercanías de la comisaría de la calle Bailén, en València. No llevaba el pasaporte, sólo una foto del documento en su móvil. Aunque inicialmente, relatan, un agente admitió esta forma de identificación, otro policía dijo que no era válida y cuando la mujer se opuso a que le quitara el móvil, “el policía me dijo que yo no tenía derechos, que aquí los únicos que tienen derechos son los españoles”, aseguró la víctima.

Así mismo, València Acull critica que no se le permitiera llamar a nadie para que le llevara el pasaporte: “Le dijeron que la trasladaban a la comisaría de Zapadores para identificarla y que en diez minutos la soltaban”. En Zapadores le incoaron el procedimiento de expulsión “sin mencionar que había sido conducida a esa comisaría con el único objetivo de identificarla; de este modo, trataron de evitar el límite legal de seis horas”. Fueron casi 21 horas las que paso retenida en estas dependencias, “incluido el calabozo”, sostienen desde la ONG. S. M. asegura que llegó a Zapadores alrededor de las 18 horas del 8 de septiembre y no la dejaron en libertad hasta casi las 15 horas del día siguiente.

La mujer le dijo a los agentes que, después de varios meses intentándolo, ya había conseguido cita para pedir asilo, aunque no disponía de comprobante porque la cita se da de forma telefónica, “me dijeron que lo iban a comprobar y, tras verificar que era cierto, me indicaron que esa cita no servía, sin más explicaciones”.

Identificada por estar indocumentada

A partir de ese momento, se le incoó un procedimiento de expulsión donde se afirmaba que a las 19:05 del 8 de septiembre, en la calle Zapadores, “fue identificado [sic] y detenido [sic]” por estar indocumentada, “cuando realmente la actuación policial comenzó casi dos horas antes en la calle Bailén, y la detención se produjo solo a los solo efectos de trasladarla a Zapadores para identificarla”.

En el documento también se resalta (en negrita) que a la persona “no le constan antecedentes ni requisitorias judiciales pendientes a la detención”, pero “inexplicablemente” en el siguiente párrafo se dice que a la estancia irregular se une el hecho de “constarle numerosos antecedentes penales [sic]”.

Además, se señala que le notificaron la incoación del procedimiento a “las 12:00 horas del día 9 de septiembre” aunque ella asegura que no pudo irse de la comisaría hasta casi tres horas después. Finalmente, el 4 de octubre, la mujer acudió a su cita y manifestó su voluntad de presentar solicitud de protección internacional.

Desde València Acull celebran que se haya archivado la propuesta de expulsión, pero siguen reclamando que la Delegación del Gobierno depure responsabilidades sobre la “irregular” actuación policial de la que fue víctima una mujer sin permiso de residencia, “cuya única infracción fue no llevar encima el pasaporte original”.