El tribunal del 'caso Taula' mantiene el juicio a pesar de la insólita petición de renuncia de un acusado a su letrada

La insólita petición de renuncia a su abogada de uno de los acusados en el juicio del 'caso Taula' ha causado una situación singular en la sala Tirant de la Ciudad de la Justicia. Francisco Javier Cañizares, acusado de haber sido contratado por la empresa pública de la Diputación de Valencia sin haber trabajado allí, ha pedido durante el inicio de la vista renunciar a su abogada, Nuria de Antonio. La abogada ni siquiera conocía la intención de su cliente.

Se trata del segundo juicio del 'caso Taula', por la pieza separada B, relativa a la presunta contratación de trabajadores zombis en la empresa pública Imelsa de la Diputación de Valencia durante el mandato del 'popular' Alfonso Rus al frente de la institución provincial.

El acusado ni siquiera quería hablar con su letrada y ha dicho que su intención era “decir la verdad”. A pesar de problemas de dicción, el hombre ha asegurado que no trabajaba en la empresa Imelsa, en la que fue contratado como asesor del socialista Antoni Gaspar, actual presidente de la Diputación de Valencia, percibiendo 108.344,60 euros. “Voy a decir la verdad y no me hace falta un abogado, lo pido por favor”, ha dicho. Cañizares ha reconocido que, lejos de trabajar en Imelsa, se ocupaba de tareas de mantenimiento para el PSPV-PSOE.

Sin embargo, cuando el magistrado le ha pedido que explicara sus motivos, el hombre ha respondido con vaguedades. El fiscal anticorrupción, muy sorprendido, ha afirmado que Cañizares “no ha justificado falta de confianza con la letrada”. La letrada ha dicho que se ha enterado este lunes de la petición de su cliente y ha alegado que no estaba en condiciones de asumir la defensa.

El presidente del tribunal ha acordado no admitir ni la suspensión de la vista ni la renuncia a la letrada. “El acusado podrá en el juicio exponer aquella decisión que una vez informado de sus derechos decida”, ha dicho el magistrado, que ha precisado que Cañizares se podrá acoger a su derecho a no declarar.