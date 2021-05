El último brigadista internacional fue testigo del robo de la pluma estilográfica del doctor Peset en un campo de concentración franquista

El documentalista David Segarra ha recuperado una anécdota que contó el brigadista internacional Josep Almudéver, fallecido este lunes a los 101 años coincidiendo con el aniversario del fusilamiento del rector de la Universitat de València Juan Peset Aleixandre. Un joven Almudéver coincidió con el doctor Peset en el campo de concentración de los Almendros, tras no poder embarcar hacia el exilio en el puerto de Alicante.

El republicano centenario tenía la doble nacionalidad española y francesa e ingresó en las Brigadas Internacionales para acabar, al final de la Guerra Civil, en varios campos de concentración y luego en la prisión Modelo de Valencia, donde estuvo hasta 1942. Peset, por su parte, fue fusilado el 24 de mayo de 1941 en el cementerio de Paterna.

El brigadista internacional valencià Josep Almudéver explica la brutalitat franquista al camp d'Albatera.



I el que li van fer al rector Peset Aleixandre. pic.twitter.com/8I7wM2dsuz — ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (@Davidsegarra) 25 de mayo de 2021

En los campos de concentración de Alicante, retratados por el escritor Max Aub en su novela Campo de los Almendros, muchos de los republicanos conocían la presencia del ilustre doctor valenciano, quien se dedicaba en la medida de lo posible a prestar asistencia médica en el saturado recinto, símbolo de la represión franqusita de posguerra.

Almudéver recuerda a un sargento, al que tilda de "criminal", que "tiraba almendras y los que hacía tanto tiempo que no habían comido se lanzaban como locos a las almendras, y él a porrazo limpio". El rector Peset había podido conservar una pluma estilográfica. "Este sargento" rememora Almudéver, "al ver que le dejan la pluma estilográfica al doctor Peset, se acercó le puso la mano y no supo decir estilográfica. Le dijo 'esto no es para un analfabeto'".

"Y le robó la pluma estilográfica. Y el pobre doctor Peset me miró como diciendo ¿qué podemos hacer?", cuenta Almudéver en un acto celebrado hace cinco años en La Nau de la Universitat de València para presentar su libro de memorias El pacto de no intervención, pobre república: memorias del miliciano y brigadista internacional. El documentalista David Segarra grabó la intervención de Almudéver y, coincidiendo con su fallecimiento y con el aniversario del fusilamiento de Peset, ha rescatado las imágenes.

Almudéver, homenajeado por la Generalitat Valenciana en el marco de las distinciones 9 d'Octubre, falleció el pasado domingo a los 101 años de edad. Al día siguiente fue el aniversario del fusilamiento del doctor Peset, a quien el franquismo robó hasta su pluma estilográfica.