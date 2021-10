28 càmeres per a evitar actes delictius en els dos túnels que connectaran la xarxa del metro en el centre de València

Com si es tractara d’un gran germà, els túnels per als vianants que executa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) inclouran un total de 28 càmeres de videovigilància per garantir la seguretat dels usuaris i evitar possibles actes delictius.

En concret, segons han informat fonts de l’entitat, la connexió que unirà l’estació del carrer de Bailén (línia 7) amb la del carrer d’Alacant (línia 10), les obres de la qual acabaran en el que queda d’octubre o a principis de novembre, tindrà 10 dispositius.

La connexió per als vianants entre totes dues estacions està fent-se aprofitant l’actual pas per als vianants en desús i situat en el túnel de la Gran Via de les Germanies, i incorpora un punt d’enllaç d’uns 25 metres. Aquest accés estarà obert tant per a persones usuàries com per a vianants.

D’altra banda, el canó subterrani per als vianants que connectarà les estacions d’Alacant i Xàtiva s’ha licitat per un import superior a 22 milions d’euros i permetrà una connexió ràpida i fluida dels viatgers i viatgeres per fer el transbord amb les línies 3, 5 i 9 de Metrovalència.

Aquest túnel de 250 metres tindrà 18 càmeres de seguretat i unirà a través del subsol totes dues estacions des dels vestíbuls, arrancant a cota de vestíbul en la banda d’Alacant i arribant a uns tres metres per davall del nivell de vestíbul de l’estació de Xàtiva, la qual cosa obliga a disposar un nucli de comunicació vertical compost per una escala fixa i una altra de mecànica i un ascensor accessible per a PMR (persones de mobilitat reduïda).

El projecte inclou el disseny de totes les instal·lacions elèctriques i d’enllumenat; ventilació; protecció contra incendis i comunicacions necessàries per a la posada en servei de la connexió per als vianants, així com equips de transport assistit per als viatgers. En aquest cas, les obres arrancaran al llarg de l’any que ve i tenen un termini d’execució entre 20 i 22 mesos.

La línia 10, operativa entre març i abril

La línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, i ampliarà de manera molt considerable l’oferta de transport de la xarxa de Metrovalència. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i 8 estacions i parades (3 subterrànies i 5 en superfície).

El projecte de construcció del conjunt d’aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

En l’actualitat estan executant-se les obres previstes al llarg del tram subterrani, amb un pressupost superior a 25 milions d’euros. Els treballs comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via i aparells; drenatges i canalitzacions laterals per a instal·lacions; i els treballs d’arquitectura de les tres estacions que inclouen acabats, paviments, revestiments verticals, mobiliari, etcètera.

Com va informar elDiario.es, la línia comptarà amb set tramvies de la sèrie 4200 de Bombardier per prestar servei. Quatre d’aquests vehicles s’incorporaran del parc mòbil de València i tres del d’Alacant, ja que les necessitats de material en el TRAM d’Alacant estan cobertes amb la incorporació l’any passat dels trens duals que presten servei en les línies 1 i 3.

Al seu torn, FGV té previst iniciar el procés de contractació de 22 tramvies nous per a reforçar el servei actual i assegurar les futures ampliacions tramviàries previstes en les xarxes de Metrovalència i TRAM d’ Alacant. El pressupost d’aquesta adquisició és superior a 130 milions d’euros.

Amb aquesta dotació de material mòbil està previst comptar amb cinc tramvies en circulació, un en reserva i un altre en manteniment. Aquesta previsió de servei permetrà oferir una freqüència de pas molt similar a les de la resta de les línies tramviàries ja en funcionament, és a dir, entre 5 i 10 minuts en hores punta i entre 15 i 20 minuts, segons el tram, l’horari i el dia.