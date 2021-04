Absolt de coaccions un pare que va protestar a crits davant la tutora de la seua filla per l’“adoctrinament” d’una xarrada sobre igualtat en un col·legi de València

El discurs sobre el pretés adoctrinament a les aules i el debat sobre el “pin parental” impulsat per l’extrema dreta ha calat en alguns pares d’alumnes i ha causat enfrontaments aïllats en centres docents. Un home que va discutir amb la tutora de la seua filla per una xarrada sobre igualtat, acusat per un presumpte delicte comés en ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques i per accions lleus, ha sigut absolt per estar emparat en la llibertat d’expressió.

El 27 de novembre de 2019, el pare d’una alumna d’un col·legi de València es va dirigir a la tutora de la seua filla, que també forma part de la junta directiva del centre, per retraure-li que no li hagueren sol·licitat autorització perquè la jove anara a una xarrada sobre igualtat d’oportunitats. No ha quedat provat que etzibara a la tutora de la seua filla la frase “no et permet que la meua filla vaja a xarrades de dones, perquè no crec en la violència d’home a dona”.

La sentència de la secció quarta de l’Audiència Provincial de València reconeix que hi ha un “conflicte latent” entre el pare de l’alumna i la direcció del centre, a la qual havia sol·licitat que qualsevol activitat en què participe la seua filla requerisca la seua autorització. “La seua protesta sembla ser més general, pel fet de considerar que qualsevol conferència o col·loqui de qualsevol altre tema l’entén com un adoctrinament a la seua filla”, diu la sentència.

L’home s’enfrontava a una petició de pena per part del ministeri fiscal d’un any i tres mesos de presó, a més d’un allunyament de 300 metres de la tutora de la seua filla. Durant el judici oral, celebrat el 30 de març passat, va declarar que, “frustrat”, es va acostar a la tutora per “parlar de manera educada”. La filla va confirmar que son pare “no va parlar de males maneres a ningú”.

“L’acusat, tal com hem observat en el desenvolupament del judici oral, és una persona tosca, brusca, amb un to de veu alt, i dificultat d’expressió, això fa que el clima en què es desenvolupa qualsevol conversa amb ell siga tibant i un impediment per a entaular una comunicació correcta, per això admetem que el dia dels fets va elevar el to i va faltar a la correcció i l’educació que s’ha d’exigir en qualsevol centre públic i fins i tot pogué ser bast en les seues expressions, però aquesta falta de cortesia i urbanitat en cap moment va suposar una restricció de la llibertat d’obrar” de la docent, assenyala la sentència.

La tutora va declarar que no es va sentir agreujada ni amenaçada, encara que va dir que l’incident va alterar la convivència del centre, perquè hi hagué uns quants alumnes que van presenciar l’escena tan tibant. Així doncs, les expressions dirigides a la tutora no eren “per la seua condició de dona”, sinó per ser la secretària del centre docent. “Tampoc aquestes expressions van comportar humiliació, menyspreu o descrèdit”, afig, perquè estan “clarament emparades en el dret constitucional de la llibertat d’expressió”.