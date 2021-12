Absolt l’amo d’un gos de proferir insults racistes contra una família per no ser concloent l’informe mèdic

El 6 de març de 2020, poc abans de les Falles que s’anul·larien per la pandèmia de la COVID-19, l’amo d’un gos es va enfrontar a uns menors que estaven tirant petards en un parc infantil. L’home s’hi va acostar, “insultant-los sense motiu aparent”, segons la denúncia que van interposar l’endemà en la comissaria de la Policia Nacional a Patraix. L’amo del ca els va amollar: “negre puta, si tu no ets d’ací”. I quan el pare dels menors telefonava a la policia, l’home li hauria propinat una punyada en la cara amb la corretja del gos, igual que al seu fill. “Negre puta, qui ets tu per a telefonar a la policia”, li hauria dit, segons la denúncia.

Quan al lloc dels fets van arribar la mare i un altre dels fills, l’home hauria agredit el menor i continuat amb el reguitzell d’insults: “negre de merda”, “moro de merda, torna al teu país” i “ningú et farà cas si telefones a la policia”. Una patrulla de la Policia Nacional va acudir al lloc i la família va denunciar els fets l’endemà a la comissaria. La mare, segons l’informe del mèdic forense, va patir una crisi d’ansietat i el pare i els dos menors, lesions sense seqüeles.

Sis mesos després dels fets, l’amo del gos, representat per la lletrada María Rita Corbín Barberá (neboda de la difunta alcaldessa Rita Barberá, pròxima a Vox i investigada en el marc del cas Azud de presumpta corrupció urbanística), va interposar una denúncia contra els homes de la família en què assegurava que havien llançat “sobre l’animal un petard”. “Entre tots van procedir a reduir-lo i arrossegar-lo pel parc, fins que van comparéixer els agents”, diu la denúncia. L’home, segons l’informe del metge forense, va resultar amb lesions que no li van causar incapacitat ni seqüeles.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 10 de València va absoldre tots els implicats, però el lletrat de la família, Francisco Solans, va recórrer la sentència pel fet de considerar que s’havia produït un error en la valoració de la prova per part de la instructora i que els comunicats del metge forense acreditaven les lesions patides pels denunciants inicials de la presumpta agressió. El fiscal, de la seua banda, va demanar que es confirmara la sentència absolutòria.

La secció cinquena de l’Audiència Provincial de València ha avalat la sentència escudant-se en el “caràcter contradictori” de les declaracions prestades pels implicats, amb “dues versions dels fets”, d’una banda “la relatada pels denunciants, que al·leguen haver sigut agredits pel denunciat” i, d’altra banda, “la prestada per aquest, que nega qualsevol agressió i així mateix manifesta que va ser ell l’agredit”. “Si bé és certa la presència policial quan es van produir els fets, aquests van acudir després del conflicte causat pels implicats”, afig la sentència de l’Audiència Provincial de València, que aplica el principi in dubio pro reo (si hi ha algun dubte raonable, el jutge ha de decantar-se a favor de l’acusat).

Així doncs, els informes del metge forense aportats per la família, que ressenyen contusions d’escassa entitat, “no són concloents de la lesió al·legada”. A més, “poden ser compatibles amb el comportament dels denunciants que van immobilitzar el denunciat fins a la presència policial, més que agressions efectives del denunciat”. La sentència, que és ferma, desestima així el recurs d’apel·lació interposat per la família i avala la instructora que va absoldre tots els implicats arran de les denúncies encreuades.