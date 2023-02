Adjudicada la restauració de la centenària estació del Nord de València, que inclou la substitució de la coberta

L’estació del Nord de València iniciarà en els pròxims mesos la seua primera rehabilitació integral amb l’objectiu de recuperar els elements ornamentals danyats o perduts pel pas del temps, de posar en valor la seua arquitectura original i dotar-lo de més lluminositat natural.

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), empresa pública dependent del Ministeri de Transports i Mobilitat, invertirà 17,7 milions d’euros en la restauració de l’històric edifici. Es tracta de la primera gran restauració que s’escomet i suposarà renovar la coberta de la seua marquesina històrica. Les faenes s’han adjudicat a la unió temporal d’empreses (UTE) formada per ASCH Infraestructuras y Servicios i Restauralia Cartago.

L’edifici que acull l’estació del Nord data del 1917 i és un monument simbòlic de l’estil modernista, amb influència del secessionisme vienés. Obra de l’arquitecte valencià Demetri Ribes, ha sigut declarat Bé d’Interés Cultural i patrimoni històric. En l’actualitat, l’estació combina l’atractiu artístic i històric del seu immoble amb la funcionalitat que presenta per a prestar serveis ferroviaris i acollir espais comercials.

Nova coberta per a la marquesina històrica

El projecte per a la restauració comprén reforçar l’estructura de la marquesina històrica que cobreix les andanes de l’estació i substituir la coberta actual d’amiant per una de nova de zinc i, a la part superior, materials que permeten el pas de la llum per a fomentar la lluminositat i la il·luminació natural. Aquesta coberta és una estructura de 200 metres de longitud i uns 45 d’amplària, amb la qual cosa presenta una superfície d’uns 9.000 metres quadrats.

Així mateix, en les naus laterals de l’estació i les seues cobertes s’escometran faenes per a la recuperació dels elements i optimitzar-ne la impermeabilització i la conservació.

A més, es faran actuacions puntuals en la fusteria, així com en les diferents façanes de l’estació, les marquesines d’entrada i el reixat metàl·lic, amb la finalitat de restituir tots els elements dels efectes causats pel pas del temps i la meteorologia.

L’estació es mantindrà operativa durant la realització d’aquestes faenes, que es programaran de manera que no interferisquen en els serveis ferroviaris ni en els que es presten als viatgers

Edifici emblemàtic de la ciutat

Aquesta actuació posarà en valor i garantirà la preservació del patrimoni històric i arquitectònic que constitueix l’edifici de l’estació, en què a més abunden els elements propis de la identitat local, un repertori iconogràfic de motius valencians repartits per la façana, les baranes, les vidrieres, les rematades emmerletades o les portes, entre altres ubicacions.

Se suma a les que Adif ha escomés o du a terme en altres estructures o actius històrics per a, a més de consolidar-ne la fiabilitat i la funcionalitat per al servei ferroviari, garantir i destacar el seu valor com a patrimoni històric, entre les quals figura el pont internacional sobre el Bidasoa o l’estació de Barcelona França.

Modernització d’infraestructures ferroviàries de València

Així mateix, aquesta actuació succeeix les contractades recentment a València amb què Adif impulsa la modernització de les infraestructures ferroviàries de la ciutat, eix estratègic del Corredor Mediterrani. El mes de desembre passat es van contractar les obres del Canal d’Accés i l’ampliació i la remodelació de l’estació de València Nord, així com les faenes per a reforçar el node logístic de València-la Font de Sant Lluís, clau per al transport de mercaderies, actuacions que sumen una inversió global d’uns 460 milions d’euros.

Les actuacions en l’històric edifici de València Nord contribueixen a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com és l’11.2, que persegueix l’accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles, i l’11.4, que insta a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural.

Aquestes actuacions compten amb finançament europeu a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU.