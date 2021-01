El Síndic de Greuges investigarà les cues de la fam de Benidorm per ús propagandístic del PP en el lliurament de targetes moneder

El Síndic de Greuges ha acceptat investigar les conegudes com a “cues de la fam” de Benidorm, que es van produir del 21 al 23 de desembre quan l’Ajuntament va donar 3.000 targetes moneder amb valor de 200 euros cadascuna a les famílies més vulnerables per la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

La denúncia parteix de l’oposició del PSPV-PSOE i Ciutadans, dues formacions que, setmanes abans del repartiment d’aquestes targetes, avisaven que no compartien la manera com s’havien de lliurar i que produiria cues, com va acabar passant, i que arribaren quasi a un quilòmetre de distància.

En el seu escrit, l’oposició es referia “a la utilització partidista que fa el Partit Popular en el lliurament públic de targetes moneder que són entregades per càrrecs de confiança del Partit Popular amb supervisió de la pràctica totalitat dels regidors del govern local”, van assegurar, aportant imatges d’aquestes persones en les instal·lacions municipals.

Sobre això, l’adjunt segon al Síndic anuncia que assumeix la investigació i per això ha sol·licitat a l’Ajuntament de Benidorm, amb data 23 de desembre, un informe sobre les prohibicions en l’article 5 de la llei valenciana de publicitat institucional, en què s’estableix que no està permesa “la utilització de la publicitat institucional com a element de propaganda personal de persones amb càrrecs públics o grups institucionals”, assenyala el cos legal, entre altres qüestions.

Sobre el pretés incompliment de la Llei de protecció de dades en el lliurament d’aquestes ajudes municipals, el Síndic també ha preguntat a l’equip de govern sobre “les mesures de protecció de les dades de les persones beneficiàries de les targetes moneder”. Finalment, el defensor del poble valencià també indagarà si es va incomplir el protocol per a evitar els contagis per la Covid-19, com assegura l’oposició.

Preguntat en el seu moment el portaveu del grup del PSPV-PSOE, Rubén Martínez va assegurar que si bé és cert que a la plaça de l’Ajuntament la distància entre les persones sol·licitants “era àmplia”, en la resta dels carrers fins a la plaça de bous, “estaven molt juntes sense respectar la distància de seguretat i sense ser controlades per la policia local”.

Per part seua, el portaveu de Ciutadans, Juan Balastegui, va retraure al govern popular que “estiga sotmetent la població de Benidorm a aquestes cues en un moment en què pertoca tot el contrari, ja que hi ha altres mètodes molt més eficaços, com vam dir en el ple, per a poder ajudar la gent”.

Resposta del PP

L’equip de govern del PP ha reconegut que tenen constància d’admissió de la queixa plantejada davant el Síndic per Rubén Martínez i Juan Balastegui, del PSPV-PSOE i Ciutadans, respectivament, “queixa que per cert conté falsedats com una casa i algunes imprecisions, però ahir mateix es va remetre als tècnics municipals per a donar resposta al Síndic com més prompte millor i sempre dins del termini de 15 dies que tenim per a respondre”.

Sobre les acusacions, fonts de l’executiu local han assegurat a aquest mitjà que “cap regidor de l’equip de govern va repartir targetes, ni va atendre beneficiaris d’aquest recurs municipal dins del dispositiu posat en marxa per al lliurament; un dispositiu en què, a més, en tot moment es va garantir el compliment de les mesures de distància i de seguretat higienicosanitàries”.