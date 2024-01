Alejandro Soler confirma la seua candidatura a les primàries del PSPV i afig pressió a la ministra Diana Morant

El secretari provincial del PSPV a Alacant i diputat en el Congrés, Alejandro Soler, confirma la seua candidatura per a liderar el partit en el procés de primàries que arranca la setmana vinent. El parlamentari, que ja estava setmanes fent veure que es presentava, ha anunciat divendres que fa el pas amb una “proposta oberta i integradora” en una ofensiva contra els desitjos de la direcció nacional, que veurien amb bons ulls la ministra Diana Morant com a secretària general del PSPV.

El diputat alacantí i exalcalde d’Elx ha posat fi a les conjectures divendres des de la seu del seu partit a la localitat il·licitana. “Tinc el propòsit ferm d’escoltar la militància”, ha dit Soler davant dos centenars de persones, on ha apuntat que ja està “molt temps en aquest procés d’escolta activa”. És, de moment, l’únic dels tres possibles aspirants del PSPV que ha fet el pas i obri la via als altres. Fins hui, el procés congressual dels socialistes valencians, que no culminarà fins al 24 de març, s’assembla a una partida de naips, en què tots sembla que tenen una bona mà i, al seu torn, anar de farol. Amb aquest anunci, arriba el moment de mostrar les cartes.

Soler ha defensat que vol “que la candidatura s’eixample per a incorporar-hi tota l’organització” i ha apuntat que obri “un procés de diàleg amb tots els que ho estimen oportú”. Hores abans, la ministra de Ciència, Universitats i Innovació, Diana Morant, ha confirmat a València que estava en negociacions amb Soler per a una candidatura unitària i que pretenia continuar per aquesta via. Morant, que no ha fet el pas formalment, és la candidata que compta amb el suport de la direcció nacional del PSOE i de l’actual direcció dels socialistes valencians. La candidatura de Soler suposa una manera de pressionar la ministra per a cedir en els equilibris de l’executiva, on està el principal punt de conflicte.

Divendres, la titular de Ciència i exalcaldessa de Gandia, preguntada per Soler, ha afirmat: “Continuaré en aquestes negociacions i a la disposició del partit”. “L’objectiu és recuperar la Generalitat i jo treballe per a això”, ha insistit la ministra, que ha reiterat: “Treballe perquè hi haja un consens”.

Per part seua, des d’Elx, Soler ha apuntat: “Crec que estem tots en disposició de parlar, però, quan un presenta la seua candidatura, ho fa amb l’objectiu de guanyar el procés electoral. Ho mantindrem sempre, ho hem fet fins ara, i crec que el diàleg sempre romandrà obert”. El diputat ha comparegut acompanyat per càrrecs rellevants de l’abalisme –el corrent de José Luis Ábalos– com els diputats autonòmics Ernest Blanch i Mercedes Caballero –exsecretaris provincials de Castelló i València–, Mayte García i Ramón Abad. Al seu costat també han estat els alcaldes d’Almussafes (la Ribera Baixa), Toni González; de les localitats alacantines d’Elda, Rubén Alfaro; Dolores, Joaquín Hernández; Novelda, Fran Martínez; Ibi, Sergio Carrasco; Villena, Fulgencio Cerdán; el Pinós, Lázaro Azorín, així com el primer edil de l’Alfàs del Pi i portaveu socialista de la Diputació d’Alacant, Vicent Arques. Igualment, hi han estat presents els exalcaldes d’Elx Diego Maciá i Carlos González, en una mostra de força en el partit.

En les últimes setmanes, els tres corrents han anat compartint els seus càlculs, uns comptes en què a tots els ix un resultat positiu. La ministra, per comptar amb el suport de la direcció del partit i de la Moncloa; el president provincial valencià, Carlos Fernández Bielsa, amb el dels alcaldes de l’àrea metropolitana, i l’alacantí, amb els representants exhibits hui i el suport moral d’haver estat amb Pedro Sánchez des de les primàries del 2016.

Amb tres candidats cal un pacte entre dos almenys per a aconseguir una majoria àmplia en el partit en la primera volta de les primàries, i és un joc d’aliances en què tots participen. La tercera opció, la de Carlos Fernández Bielsa, va ser la primera a apuntar que tenia un equip preparat per a una candidatura política, però de moment pretén escurar els terminis per a formalitzar-la.