Almussafes assumeix un centenar d’acomiadaments en un primer ajust de Ford a falta de conéixer la gran retallada en fabricació

Comença la gran reestructuració de Ford a Europa que es traduirà en milers d’acomiadaments, una part dels quals es van anunciar dimarts sense que afecten d’una manera substancial les instal·lacions de la companyia a Madrid i València per tal com es centren en administració, enginyeria i disseny.

En concret, Ford acomiadarà 3.800 empleats a Europa per crear “una estructura de costos més lleugera i competitiva” a la regió, ha informat la companyia, que també ha detallat que aquesta reestructuració afectarà 2.300 treballadors a Alemanya, a 1.300 al Regne Unit i 200 en la resta d’Europa.

“Aquests canvis estan dirigits per la transició a motoritzacions 100% elèctriques i menys complexitat de vehicles. Ford mantindrà una organització d’enginyeria amb unes 3.400 posicions a Europa, enfocades al disseny de vehicles i desenvolupament, així com la creació de serveis connectats”, ha detallat l’empresa.

Dels 200 acomiadaments fora d’Alemanya i el Regne Unit, segons estimen fonts d’UGT, sindicat majoritari a Almussafes, entre 120 i 150 afectaran les instal·lacions de la marca a Madrid i València, on treballen un miler d’empleats en aquestes seccions (enginyeria i administració). L’empresa, no obstant això, va vincular a Madrid la major part dels acomiadaments.

Les mateixes fonts han vist “amb preocupació” la reestructuració i els acomiadaments de la companyia a Europa, mentre segueixen “a l’expectativa” de saber els volums de producció del 2023.

De fet, UGT ha considerat “més que probable que durant la primavera d’enguany” comencen les negociacions per a abordar un segon pla d’acomiadaments mitjançant un expedient de regulació d’ocupació en les seccions d’operacions i fabricació que sí que tindria més afecció en la factoria valenciana, ara com ara el centre de treball més gran de la Comunitat Valenciana amb 6.000 empleats.

La direcció de Ford Europa va anunciar al final de l’any passat la finalització de la producció dels models S-Max i Galaxy en la fàbrica d’Almussafes el mes vinent d’abril.

D’aquesta manera, la factoria valenciana tan sols fabricarà el Kuga i el Transit. A més, des d’UGT asseguren que, encara que sense termini fixat, també està previst que es deixe de produir aquest últim model, per la qual cosa tan sols es farà en les instal·lacions valencianes el Kuga fins que comencen a fabricar-se els models elèctrics, motiu pel qual ha de començar a negociar-se l’ajust de la plantilla, actualment immersa en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afecta 700 empleats al dia i que es va renovar el mes de desembre passat durant sis mesos. Quant a les xifres d’acomiadaments, fonts sindicals estimen que afectarien uns 1.000 empleats.

Encara que la planta d’Almussafes va ser l’escollida per a produir els vehicles elèctrics de Ford a Europa, una decisió que va assegurar la càrrega de treball en els pròxims anys, la companyia ha avançat més d’una vegada que la transformació de la producció suposarà redimensionar la plantilla, perquè es requerirà menys mà d’obra.

Des d’UGT han valorat aquests acomiadaments com “una mostra més de la reestructuració tan radical que està fent Ford, emportant-se de tornada als Estats Units pràcticament tota l’enginyeria i l’administració que històricament ha estat repartida entre Alemanya i el Regne Unit”.

Per part de CCOO, han assenyalat que els acomiadaments a Europa en aquests moments només han afectat alguns sectors de faena com l’enginyeria. “Esperem que això no s’extrapole més endavant en el futur a altres sectors com la producció, que és on més treballadors té la marca”, ha comentat el sindicat.

A la fàbrica valenciana “pot estar garantit el futur de la factoria, però no el de tots els treballadors que hi estem. Ningú ens ho ha assegurat i aquesta és la preocupació que tenim cap al futur, amb vista a la transformació que estem tenint del cotxe de motor de combustió a l’elèctric”.

Per part seua, des d’Intersindical han lamentat que l’acord aconseguit amb l’empresa per a l’electrificació de la planta no inclou el manteniment dels llocs de treball i han assegurat que hi ha molta preocupació per la situació d’incertesa: “Tractarem que les eixides siguen com menys traumàtiques millor mitjançant baixes voluntàries”.