Ana García Alcolea, nova secretària general de CCOO-PV: “Hem d’avançar a erradicar les bretxes de gènere”

Ana García Alcolea (València, 1977), la candidata de consens per a pilotar la nova etapa de les Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), és la primera dona que lidera el sindicat. García, que ha sigut delegada en la seua empresa del sector del telemàrqueting i ja va formar part de l’executiva de la Federació de Comunicació i Transports, entre altres responsabilitats, enumera en aquesta entrevista amb elDiario.es les prioritats del sindicat per als pròxims anys. “Hem d’avançar a erradicar les bretxes de gènere que es continuen donant en el mercat laboral i en la societat en general”, diu García.

Vosté assumeix la secretaria general de CCOO-PV després d’una transició pilotada per Juan Cruz arran de la dimissió d’Arturo León. Creu que aquesta dimissió arran de la polèmica de les vacunes ha afectat el sindicat?

En la nostra organització tenim la capacitat de refer-nos i respondre al més ràpid possible a la problemàtica que sorgisca.

L’exsecretari Arturo León es reincorpora definitivament al seu lloc de treball a l’hospital d’Alacant o continuarà tenint algun tipus de càrrec de responsabilitat en el sindicat?

El company Arturo León continuarà col·laborant en la nostra organització en un àmbit que no és de direcció.

Com ha aconseguit una executiva d’integració dels diversos corrents del sindicat?

S’ha aconseguit una executiva d’integració amb un diàleg intern en la nostra organització, el consens ens enforteix internament i ens posa en millor posició per a afrontar els reptes dels treballadors i treballadores i del conjunt de la societat. És una qüestió que el conjunt de l’organització ha entés i ha compartit i, per aquest motiu, hem pogut arribar a una candidatura única, per la qual cosa vull felicitar tota l’organització per això.

En el congrés s’han debatut diversos eixos, com ara precarietat o cures. Com afronta CCOO-PV la lluita sindical en aquests terrenys?

Hem d’avançar a erradicar les bretxes de gènere que es continuen donant en el mercat laboral i en la societat en general. Especialment en l’àmbit de les cures, per la qual cosa CCOO estarem en el diàleg social per avançar en les mesures que socialment i laboralment puguen facilitar que, especialment les dones, tinguen oportunitats plenes d’ocupació sense estar llastrades pel rol establit en les cures.

Respecte a la precarietat, tenim reptes per davant, atés que des de CCOO continuarem treballant per la creació de treball decent que permeta a la classe treballadora desenvolupar-se personalment i professionalment. Hem de reduir les desigualtats i la pobresa laboral que es produeix quan les condicions de treball són inassumibles i no permeten cobrir les necessitats bàsiques.

Com afronta CCOO-PV l’aplicació dels fons europeus de recuperació? Què demanen a la Generalitat Valenciana?

Esperem que l’aplicació dels fons europeus vaja enfocada als objectius per als quals es van destinar, per a avançar en la digitalització, en la creació d’ocupació i el reforç dels serveis públics. A la Generalitat Valenciana li demanem la transparència deguda en la posada en marxa i l’aplicació d’aquests fons, per la qual cosa apostem perquè continue com fins ara el diàleg social.