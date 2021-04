Baldoví, sobre la reforma del finançament autonòmic: "És el que hauria de fer un Govern progressista, ajudar als qui menys tenen"

El diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, no cessa en la seua obstinació que la Cambra baixa reconega l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana i que li pose remei. El parlamentari ha negociat aquest dimarts fins a la fi de la sessió parlamentària amb representants de Ciutadans, PSOE i Unides Podem per a presentar de manera conjunta una moció que inste el Govern central a accelerar la reforma del sistema, caduc des de 2014 i active mecanismes de compensació pel llast financer.

De moment, l'acord haurà d'esperar i la formació valencianista confia que s'aconseguisca abans del dijous, quan es voten les mocions, encara que quatre de les sis formacions amb representació valenciana en el Congrés coincideixen que es necessita un canvi. El PP i el partit d'ultradreta Vox van rebutjar rotundament la moció de Compromís, que es basa en la proposta aprovada per unanimitat en les Corts Valencianes que insta el Govern a posar en marxa un nou model i mecanismes de compensació amb caràcter retroactiu fins a gener de 2014.

Baldoví posava com a exemple d'una política fiscal justa la reforma fiscal que ha presentat el Ministeri d'Hisenda, amb Maria Jesús Montero al capdavant, que proposa un sistema en el "que paguen els que més tenen per a redistribuir la riquesa, just el que demana Compromís amb aquesta moció", enunciava. Demanem un nou sistema de finançament, no demanem la lluna. Portem 7 anys amb el sistema caducat, 5 més que amb el Consell General del Poder Judicial", continuava Baldoví, que recordava que la Comunitat Valenciana, que aporta com una comunitat rica però rep menys recursos que la mitjana espanyola "és una anomalia democràtica". El deute en l'autonomia ascendeix a 50.000 milions d'euros, quasi el 50% del PIB, que es veu agreujada pels mecanismes d'endeutament als quals recorre la Generalitat Valenciana per a garantir la prestació de serveis bàsics.

"Només demanem coses absolutament raonables: que presenten una proposta perquè puguem debatre", ha instat el parlamentari valencianista al Govern, indicant que els recursos s'empren en serveis públics, per a la reconstrucció, per a afrontar la crisi: "És el que hauria de fer un Govern progressista: ajudar als que menys tenen", ha apuntat. El parlamentari s'ha referit a l'esmena que han plantejat els grups que conformen el govern de coalició, PSOE i Unides Podemos, que rebaixa les seues expectatives, i l'ha qualificada de "poc ambiciosa" i "massa inconcreta": "Està tot analitzat, està tot estudiat. No cal iniciar, cal fer", apuntava, per a recordar al Govern que l'acord subscrit amb Compromís per a investir a Pedro Sánchez inclou la reforma del sistema i mecanismes compensatoris: "Compromís va confiar en vostés. Demanem la reciprocitat".

El grup Ciutadans també ha presentat una esmena a la moció en la qual reconeix el denominat deute històric, encara que en altres termes: "Dèficits de finançament acumulats pel mal funcionament dels sistemes". La diputada valenciana María Muñoz, encarregada de defensar-la, ha assegurat que coincideix amb Compromís en la urgència de la reforma del sistema i reclama en el seu text "que totes les comunitats autònomes utilitzen l'autonomia financera", subratlla les fallades del sistema i reconeix que "la necessitat d'acudir als fons de manera recurrent han incrementat el deute" i "limita igualtat d'oportunitats" entre ciutadans a Espanya. Ciutadans recolza en aquest text el reconeixement del deute històric i demana l'establiment de mesures de compensació "perquè el nou model no nasca llastrat".

Per part seua, l'esmena del PSOE i Unides Podemos modificava el text per a instar Govern a "iniciar el desenvolupament de la previsió" del nou model i rebaixa les expectatives de Compromís en un "debat alié a la realitat", com l'ha titllat la representant socialista María Luisa Vilches, que ha posat en valor els mecanismes de compensació que "s'estan fent efectius" des del Govern, que ha facilitat "una xifra rècord" de recursos per a les autonomies en la crisi sanitària, uns fons que també ha posat en valor Txema Guijarro, d'Unides Podemos. La votació de la moció es realitzarà el dijous en el Congrés.