Bétera encarrega a un enginyer condemnat en el cas Blasco els plecs d’un ‘supercontracte’ de 22,5 milions

L’Ajuntament de Bétera, governat per la popular Elia Verdevío, ha encarregat els plecs del contracte municipal més gran, per 22,5 milions d’euros, a un enginyer condemnat pels delictes de malversació, prevaricació i falsedat documental a un any i sis mesos de presó i a tornar 35.000 euros en concepte de responsabilitat civil en el marc del cas Blasco.

Es tracta de la contractació del servei de la gestió de residus i neteja del municipi de la comarca del Camp de Túria. “El compromís d’aquest equip de Govern sempre ha sigut donar solució a aquest problema endèmic que arrosseguem des de fa anys i que ara, per fi, permetrà gaudir d’una Bétera més neta”, va destacar l’alcaldessa sobre el contracte milionari, que també inclou la recollida de trastos i la neteja viària.

L’encarregat d’elaborar els plecs és l’enginyer industrial Jesús Urquiza Delgado, antic tècnic de la consultora Caaz-Expande, que va aconseguir un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció en el judici pel frau de les ONG.

Urquiza Delgado va reconéixer que va falsejar informes perquè les preteses ONG de la xarxa corrupta tingueren la puntuació més alta i s’emportaren uns quants milions d’euros de diners públics. L’enginyer és casat amb l’exedil d’Urbanisme a Llíria Remedios Mazzolari, també assessora del PP en la Diputació de València.

Mazzolari va ser presidenta de l’empresa que dirigeix el seu marit, Entornos Naturales y Rutas Consolidadas SL, en què també era administrador Luis Castel Aznar, propietari al seu torn de la consultora Caaz, una de les peces clau de l’engranatge de la trama de l’exconseller popular Rafael Blasco.

La dirigent del PP de Llíria, membre de la gestora del PP provincial de València nomenada per Pablo Casado, va estar imputada i va ser absolta posteriorment d’adjudicar dos contractes que sumaven quasi 60.000 euros a la consultora Caaz, just el 2008 quan col·laborava ja en l’entramat de l’exconseller condemnat per corrupció.

El contracte milionari de l’Ajuntament de Bétera pretén implantar, per primera vegada, els nous contenidors marrons d’orgànic en tot el terme i la instal·lació dels contenidors de totes les fraccions (resta, orgànic, envasos i paper i cartó).

Amb un pressupost anual de 2,8 milions d’euros, el contracte es dispara a un valor estimat de 22,5 milions en huit anys.