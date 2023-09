El bipartit del PP i Vox fa una declaració per a defensar el valencià, però s’oposa al seu ús en el Congrés

El ple del Consell ha aprovat dimarts una declaració institucional per a exigir respecte a l’oficialitat del valencià i que se li atorgue el mateix estatus que a les altres llengües cooficials de l’Estat. La consellera i portaveu de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, ha donat lectura del text íntegre de la declaració durant la seua compareixença després del ple del Consell de dimarts que s’ha celebrat a Castelló.

Curiosament, Merino ha iniciat la roda premsa saludant els periodistes assistents amb un “bona tarda”, una expressió més pròpia de Catalunya, just abans de donar lectura a la declaració en què el bipartit del PP i Vox defensa el valencià com a llengua diferenciada del català.

A més, ha cridat l’atenció que, malgrat l’encesa defensa del valencià expressada per Merino en nom de tot l’executiu del PP i Vox, la portaveu no s’ha mostrat partidària que la llengua autòctona es puga utilitzar en el Congrés dels Diputats: “Hi ha ja una cambra territorial que és el Senat en què ja s’usen les llengües cooficials i resulta estrany que hi haja una necessitat imperiosa que en una altra cambra com la del Congrés s’haja de parlar també en llengües cooficials tot i que hi ha una única llengua comuna que tots entenem”.

El text aprovat, que ha sigut remés al president del Govern i de torn del Consell de la Unió Europea, Pedro Sánchez, i a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, és un requeriment “amb la finalitat que es respecte la nostra història i la nostra cultura i llengua centenàries, com a part essencial de la plural riquesa d’Espanya”, ha subratllat Merino.

Així mateix, la Generalitat ha enviat una petició al president del Consell Europeu, Charles Michel, instant-lo que, “davant qualsevol petició que ens afecte, es respecte el valencià”, ha reclamat.

La declaració respon a la decisió de la presidenta del Congrés del 17 d’agost passat per la qual es permetrà l’ús de les llengües cooficials en la “seu de la sobirania nacional” sense incloure el valencià, que està reconegut, igual que el castellà, en l’article 6 de l’Estatut d’autonomia i per l’article 3 de la Constitució.

La Generalitat ha expressat a través d’aquesta declaració que les llengües no poden utilitzar-se “per a dividir i no per a unir, i per a donar satisfacció als que només volen la fractura i l’enfrontament entre els espanyols”.

De la mateixa manera, el text subscrit pel Consell destaca que “no permetrà ni un atac més” al valencià, ni que siga utilitzat com a “moneda de canvi per als que volen trencar Espanya”.