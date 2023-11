El bipartit valencià de PP i Vox es carrega la pujada de l'impost de Patrimoni a les grans fortunes

El bipartit valencià de PP i Vox, presidit pel popular Carlos Mazón, pretén carregar-se mitjançant la Llei de Mesures Fiscals, una sort de calaix de sastre legislatiu, la pujada de l'impost de Patrimoni a les rendes més altes, a partir d'1,3 milions d'euros.

Tots dos partits han presentat una esmena a la coneguda com a Llei d'Acompanyament, signada pels portaveus Miguel Barrachina i Ana Vega, que deroga la disposició transitòria per la qual es va pujar el tipus aplicable a les rendes de més de 10 milions d'euros, del 3,5% al 3,75%.

L'anterior Executiu autonòmic, presidit pel socialista Ximo Puig, va aprovar una rebaixa fiscal per a pal·liar els efectes de la inflació en les rendes baixes i mitjanes. No obstant això, la pressió de Compromís va fer que es pujara —via llei d'acompanyament— l'impost de Patrimoni per al 2023 per als més rics.

El canvi impulsat pel Pacte del Botànic afectava els trams a partir d'1,3 milions d'euros, amb un tipus aplicable de l'1,87%. A les rendes superiors als 10 milions d'euros se'ls aplicava un tipus del 3,75% (enfront del 3,5% anterior).

El departament d'Hisenda preveia un impacte d'uns 50 milions d'euros d'augment en la recaptació amb la pujada de Patrimoni.

No obstant això, l'esmena de PP i Vox, que ostenten la majoria en la cambra autonòmica, inclou la derogació de l'escala de l'Impost sobre Patrimoni “aplicable a les meritacions produïdes en els anys 2023 i 2024”.

A més, el bipartit ha registrat una altra esmena que salva els valencians més rics d'abonar el tipus més alt aprovat pel Pacte del Botànic per a aquest exercici.

L'esmena de modificació indica que la Llei d'Acompanyament entrarà en vigor l'1 de gener del 2024, “amb excepció” de la disposició transitòria que deroga l'escala de l'Impost de Patrimoni, que entra en vigor el 31 de desembre del 2023.