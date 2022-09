Un búnquer al costat de l’hospital La Fe de València per a instal·lar l’equip contra el càncer infantil donat per Amancio Ortega

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública alçarà un búnquer al costat de l’hospital La Fe de València, una infraestructura de gran complexitat tècnica necessària per a poder posar en funcionament, una vegada es reba per part del Ministeri de Sanitat, un dels equips de protonteràpia donats per la Fundació Amancio Ortega.

Fonts del departament que dirigeix Miguel Mínguez han informat a elDiario.es que al final d’aquest mes o al començament del que ve s’aprovarà la licitació conjunta tant del projecte constructiu com de l’execució de les obres, que suposaran una inversió de 20 milions d’euros.

La protonteràpia redueix de manera significativa tractaments innecessaris en els teixits sans, una cosa especialment beneficiosa quan es tracta el càncer infantil, i és a més una alternativa eficaç per a tumors en què la radioteràpia convencional no resulta efectiva i la cirurgia no és una opció.

El Ministeri de Sanitat va licitar el mes de març passat la compra de deu màquines per a tractaments de protonteràpia en el Sistema Nacional de Salut per 271 milions d’euros, entre les quals l’equip que s’instal·larà a l’hospital La Fe de València. Així doncs, el ministeri compra els equips, però després l’import serà donat per la Fundació Amancio Ortega, segons el conveni signat a l’octubre de l’any passat.

El conveni esmentat establia un termini de quatre anys per a la posada en marxa dels equips, per la qual cosa hauran d’estar instal·lats abans d’octubre del 2025.

Aquest pla inclou diverses fases de formació, de preimplantació, de posada en marxa i de perfeccionament, incloent-hi rotacions en centres de referència per a assegurar el màxim aprofitament clínic de les unitats des del primer moment.

Les màquines es destinaran, a més de l’hospital de referència La Fe de la Comunitat Valenciana, a centres públics d’Andalusia, Catalunya, les Canàries, Galícia, Madrid i el País Basc.