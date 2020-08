La caducitat de l’operació urbanística del València CF impedirà al club vendre el vell Mestalla per fer-hi pisos i complica la seua viabilitat

El València Club de Futbol té un gran problema de viabilitat a mitjà termini. L’actuació territorial estratègica (ATE) que havia de convertir en or el vell Mestalla per construir el seu nou estadi de 70.000 espectadors –a la imatge i semblança de l’Atlètic de Madrid i l’Espanyol de Barcelona– caduca al maig de 2021. Aquesta operació obligava, a canvi d’importants i avantatjosos drets urbanístics, que el nou circ del futbol valencià estiguera acabat d’ací a nou mesos. I no ho estarà. La legislació urbanística, aprovada per la Generalitat i l’Ajuntament de València en època del PP per agilitar la seua construcció estableix que, en cas que la pista de l’avinguda de les Corts Valencianes no estiga acabada, tot el projecte tornarà a l’inici pel que fa a la classificació, expliquen fonts de les institucions municipal i autonòmica.

Segons la normativa urbanística, en cas de caducar l’ATE, els terrenys del vell Mestalla, amb els quals el València Club de Futbol pretenia ingressar 397 milions per pagar les obres de l’estadi nou, tot tornarà a la fase inicial. És a dir, el sòl del vell Mestalla passarà de residencial i terciari a esportiu i el del nou Mestalla a terciari. Clar i net, el València CF no podrà vendre el sòl del vell estadi perquè un promotor hi construïsca pisos, un centre comercial i fins i tot un hotel. A canvi, tindrà el sòl del nou estadi com a terciari, és a dir, podrà vendre aqueix sòl per a oficines, centres comercials, hotels o el que considere. Això sí, amb una baluerna de formigó que caldrà demolir per recuperar l’espai. La demolició, expliquen fonts consultades per elDiario.es, podria costar al voltant de deu milions d’euros, a més de donar per enterrats els 200 milions ja invertits en l’estructura del Nou Mestalla, que des de fa 11 anys jau inert en un dels principals accessos motoritzats a la ciutat de València.

L’ATE del València CF, per a qui el PP va crear aquesta figura quan governava la Generalitat, caduca al maig del 2021. A més, el compromís del club valencianista era derrocar el vell Mestalla el 2023 perquè començara la construcció de les torres residencials de l’avinguda d’Aragó que havien de sufragar les despeses del camp nou. Res d’això, a tenor de la situació actual, es complirà. Aquesta situació ha provocat que, per primera vegada en dècades, l’Ajuntament de València mostrara disconformitat amb el club valencianista. Primerament en boca de la vicealcaldessa, Sandra Gómez, i posteriorment de l’alcalde, Joan Ribó. Gómez va llançar un ultimàtum al València CF: o s’acaba l’estadi nou o caldrà deixar entrada a un promotor que l’acabe i se’n quede la gestió. En cas de fracassar tots els intents, caldrà demolir el monstre de formigó que, en l’actualitat, només serveix per a acollir una colònia de gats.

Aquesta actitud inèdita dels poders municipals, ara en mans de Compromís i el PSPV-PSOE, ha obligat el València Club de Futbol a moure fitxa. El club que presideix Anil Murthy, mà dreta del propietari Peter Lim, ha sol·licitat una entrevista amb el president de la Generalitat, Ximo Puig. El club valencianista no ha volgut revelar les seues intencions, però tot apunta que l’entitat privada sol·licite una pròrroga de l’ATE o alguna solució legal per a postergar l’acabament del camp.

La normativa de les ATE no permet una pròrroga, de fet es van crear per agilitar els tràmits urbanístics i que en poc més de mig any es poguera arrancar una gran operació urbanística. Les ATE van ser tal fracàs, Port Mediterrani inclòs, que el Govern del Pacte del Botànic les va eliminar tot just entrar. Aquesta derogació no afectava el València CF sempre que l’aprovada es complira. Però com que aquest compliment no s’esdevindrà, el club valencianista s’haurà d’acollir a la legislació ordinària. Aquesta normativa no garanteix que els tràmits estiguen acabats abans de quatre anys. El deute de més de 400 milions, la falta d’ingressos i els ingressos perduts per l’ATE deixarien el València CF en una situació molt complicada que ni la butxaca tan abundant de Peter Lim podrien rescatar.

D’aquesta manera, i segons el que ha traslladat el València CF, el club està quasi obligat a acabar el Nou Mestalla si vol ser viable. I com més prompte millor. Té totes les llicències urbanístiques per a començar a acabar l’obra i revestir l’estadi, que va ser abaratit amb un nou projecte, però sembla que és ara des de la propietat des d’on no hi ha ganes o diners per a acabar-lo. Lim, en l’oferta que li va permetre fer-se amb el control del club, es va comprometre a acabar el camp el 2019 –el llavors president de la Fundació del València, Aurelio Martínez, dixit– però no ho ha fet. L’Ajuntament de València està fart de tindre centenars de milers de metres ocupats per formigó i, segons la vicealcaldessa, no dubtarà a prendre mesures. La Generalitat que presideix Ximo Puig poca cosa hi pot fer, ja que l’ATE caduca en breu i no pot legalment fer un tripijoc com el que es va fer en l’època del PP.

La pilota la té encalada a la teulada el València CF. En l’actualitat, una teulada a 11.000 quilòmetres de distància, que és el que separa València de Singapur, on resideix el seu propietari.