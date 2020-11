La campaña ciudadana para frenar la polémica ampliación del Puerto de València recoge 1.000 adhesiones en 12 días

Bajo el lema 'Menys port, més València', la Comissió Ciutat-Port, integrada por colectivos vecinales y ecologistas, inició el pasado 30 de octubre una campaña con el objetivo de sensibilizar y sumar voluntades en defensa del territorio y contra la ampliación y expansión del Puerto de València.

La entidad lleva meses denunciando que el plan de ampliación del puerto de València que prevé una inversión pública directa de 400 millones de euros no es coherente con los principios de sostenibilidad económica ni con la declaración de emergencia climática de las administraciones, tanto estatal como autonómica, y más en el escenario de fuerte incertidumbre económica y social que ha evidenciado la COVID19.

Según explica José Trasancos, uno de los portavoces de la Comissió, en tan solo 12 días se han logrado cerca de 1.000 adhesiones, tal y como viene reflejado en la página web en la que se ha colgado el manifiesto y el formulario de apoyo.

Trasancos comenta que la idea de la plataforma en los próximos días es presentar la campaña y el manifiesto a entidades públicas como la Universitat de València o el Consell Valencià de Cultura para lograr su apoyo, además de recabar la firma tanto de particulares como de personalidades de reconocido prestigio en el ámbito cultural, científico o político: "Si la pandemia lo permite instalaremos entre 40 y 50 mesas petitorias por toda la ciudad para lograr apoyos e instesificaremos las charlas informativas en los barrios para dar a conocer un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza y que no responde al interés general, sino al particular de la naviera MSC".

Además, el portavoz de la Comissió afirma que quieren llevar el debate tanto a las Corts como al Congreso de los Diputados a través de diferentes partidos como Compromís o Más País mediante una Proposición no de ley. Según cuenta, "la idea es que los partidos se posicionen y esto puede ser un torpedo de flotación al Gobierno, puesto que habla mucho de cambio climático pero la realidad es otra como se ve en la ampliación del Puerto de València, que requiere un debate amplio que no ha existido".

Trasancos avanza que solicitarán una reunión con el presidente de Puertos del Estado y denuncia que la Autoridad Portuaria de València (APV) ha denegado el anteproyecto que ha remitido a la entidad estatal, en base a la cual debe dictaminar si la ampliación requiere de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

"Nosotros nos oponemos a la ampliación con o sin DIA por todo lo que implica, por ejemplo, el acceso norte o la ampliación del acceso sur para dar cabida a 12.000 camiones, el doble de los que entran ahora, o la ampliación de plataformas ferroviarias", afirma.

Tal y como ha informado eldiario.es, las entidades vecinales de las playas del sur de València, así como la Federación de Asociaciones Vecinales, se han posicionado en contra de ampliación por su afección en la costa de Pinedo, El Saler o El Perellonet, así como a la Albufera.

El alcalde de València, Joan Ribó, reconoció este miércoles que las playas del sur han sufrido un retroceso evidente por las diferentes ampliaciones del Puerto de València, "aunque también por otros factores como el cambio climático que va elevando poco a poco el nivel del mar", y recordó que el Ayuntamiento ha solicitado la tramitación de una DIA que evalúe las posibles afecciones de la ampliación.