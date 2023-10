Carlos Mazón reclama “una solució satisfactòria, no qualsevol solució” per a l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana

“Responsabilitat, humilitat i honor”. El president del Govern valencià, el popular Carlos Mazón, ha iniciat amb aquestes tres paraules el seu primer discurs institucional en la festivitat del 9 d’Octubre, paraules que, segons ha explicat, resumeixen les seues sensacions com a màxim responsable de l’executiu autonòmic.

Abans d’entrar en matèria, Mazón ha condemnat els atemptats terroristes d’Israel i ha enviat les seues condolences a totes les víctimes que “a aquesta hora encara pateixen les conseqüències del contrasentit i el fanatisme”.

En un discurs pronunciat quasi íntegrament en castellà, alternat amb breus locucions en valencià, el president de la Generalitat Valenciana ha reclamat “un futur just, lliure i igual per a tots” i ha assegurat que “fer-ho possible passa per continuar mostrant fermesa en les reivindicacions, unitat en les accions i visió d’altura per a identificar les millors solucions”, per la qual cosa ha recordat que “aquesta terra necessita una solució al nostre dèficit de finançament, una solució satisfactòria, no qualsevol solució”.

En la mateixa línia, Mazón ha exigit “una resposta en matèria d’inversions que siga acord al pes i la projecció de l’economia valenciana” i ha apel·lat “al sentit d’estat a l’hora de fixar i prioritzar infraestructures estratègiques com el port de València, que no és un capritx autonòmic, sinó una necessitat de tot Espanya”.

També ha esmentat “el Corredor Mediterrani” ,que no és “una qüestió dels valencians, sinó del desenvolupament de fins a quatre comunitats que tenen el dret a millorar la seua connexió econòmica amb el cor dels principals mercats d’Europa i Àfrica” i ha demanat “una resposta assenyada i sostenible al problema de l’aigua en províncies com la d’Alacant, que aplique els principis constitucionals de justícia distributiva i solidaritat entre regions”.

Al mateix temps, ha sol·licitat “una resposta per a la nostra indústria”, especialment per a “la indústria ceràmica, especialment desatesa malgrat la seua contribució estratègica a la riquesa comuna”.

El cap del Consell ha assegurat que el seu objectiu és complir expectatives legítimes: “Les expectatives d’una sanitat pública que mereix ser dignificada, d’uns sanitaris, que mereixen atenció i reconeixement; les necessitats d’uns serveis socials que han de ser dignes al final, dels nostres majors i les persones més vulnerables, dels que ja fa anys que esperen una política d’habitatge que de veritat funcione, d’una educació de futur per als nostres fills; les expectatives dels nostres joves, que esperen del seu govern una mica més que paraules”

Per complir aquestes expectatives, “no n’hi ha prou amb la petició de més recursos, sinó amb la garantia d’una gestió eficient que avale els nostres propis arguments” i per aquest motiu ha reclamat més autonomia per a “simplificar els procediments a persones i empreses”, per a augmentar “la protecció per a les dones”, per a tindre “més seguretat als nostres carrers” o per a aconseguir “la sobirania energètica”.

En definitiva, “més autonomia per a reivindicar, de manera unitària, el dret civil valencià, una iniciativa justa en clau valenciana i que hem d’aconseguir des d’ací, nosaltres”.

En la llengua autòctona, Mazón ha fet esment també als senyals d’identitat i al valencià: “A la nostra mà, a la mà de tots els valencians, està la possibilitat de projectar l’afecte i l’estima pels nostres senyals d’identitat. Recuperant la sensibilitat de consens. Reeditant el propòsit que el treball de les institucions estiga basat en la rica, diversa i genuïna diversitat de la nostra identitat i el nostre idioma, el valencià. Em negue a pensar que la diversitat d’aquesta terra tinga propietaris. La nostra diversitat és la rica i variada realitat del que som, valencians i espanyols”.

El president ha acabat el seu discurs amb un extracte de la cançó Libre de Nino Bravo, les filles del qual eren presents en l’acte per recollir la Distinció al Mèrit Cultural que s’ha concedit a títol pòstum al cantant d’Aielo de Malferit quan es compleixen 50 anys de la seua desaparició.

El PSPV i Compromís qualifiquen el discurs de “buit”

La síndica del PSPV-PSOE en les Corts, Rebeca Torró, ha qualificat el discurs del 9 d’Octubre del president Carlos Mazón de “totalment sectari, buit de contingut i molt lluny del que representen els valencians”.

Així ha valorat la síndica socialista el primer discurs del cap del Consell en el Dia de la Comunitat Valenciana, a qui ha retret que haja parlat d’“unitat” després d’haver organitzat aquest diumenge un acte en homenatge a les víctimes de la Covid a què “no va convidar no sols els socialistes, sinó tampoc el president i la consellera –Ximo Puig i Ana Barceló– que van liderar la resposta a la pandèmia”.

La portaveu ha assenyalat que els socialistes estan “molt preocupats”, perquè no volen “contribuir a blanquejar a l’extrema dreta” ni a “normalitzar que forme part del Consell”, ja que “les seues polítiques no van en l’interés dels valencians”.

La portaveu adjunta de Compromís en les Corts, Isaura Navarro, ha opinat que el discurs del president de la Generalitat, Carlos Mazón, durant l’acte institucional del 9 d’Octubre ha sigut “buit de contingut i entregat a Vox”.

Navarro, en declaracions als mitjans després de l’acte, ha felicitat els premiats en un “dia molt important per al poble valencià”.

La representant de Compromís ha retret a Mazón que en la seua intervenció durant l’acte “no ha parlat de violència masclista, que és un problema social que pateix el poble valencià greument i necessita una resposta amb unitat”.

El síndic del PPCV en les Corts, Miguel Barrachina, s’ha mostrat “orgullós” que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, haja “parlat per a tots” en el seu primer discurs institucional del 9 d’Octubre.

En declaracions després de l’acte, Barrachina ha destacat que Mazón haja centrat el discurs en la “llibertat, la igualtat i la unitat”: “Llibertat, perquè hi ha cinc milions de maneres de ser valencià; igualtat davant tots els espanyols i unitat que mereixem”.