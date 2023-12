Castelló de la Plana presenta el presupuesto para 2024 que asciende a 214,5 millones

El presupuesto de 2024 del Ayuntamiento de Castelló de la Plana asciende a 214.539.390,27 euros, unas cuentas que han sido presentadas este miércoles 27 de diciembre por la alcaldesa Begoña Carrasco, junto a los coordinadores de área. Esta cifra, con el presupuesto consolidado de los cuatro órganos autónomos, con los ingresos externos (Patronatos de Fiestas, Deportes y Turismo y el Consorcio del Pacto Local por el Empleo) puede llegar a los 216.393.828,25 millones de euros.

La alcaldesa ha destacado que son “las cuentas más altas de la historia de la ciudad”, pero que además “es un presupuesto que baja los impuestos para que las familias tengan más dinero”, con lo cual Carrasco asegura que “hacemos más con menos”.

El coordinador del área de Impulso Económico, Juan Carlos Redondo, ha puesto el acento en la rebaja fiscal “para ayudar a las familias castellonenses, autónomos y pymes”. “A pesar de bajar impuestos a la ciudadanía presentamos un aumento de ingresos de más de 18,6 millones de euros lo que representa un incremento del 9,53%. Recibimos 8,6 millones del Estado por transferencias de capital debido a que con la elevada inflación, el gobierno central ha recaudado más a los contribuyentes”, asegura Redondo.

Asegura el edil que los castellonenses se ahorrarán 3.494.831,03 euros el próximo año, que salen de rebajar los coeficientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) (1.011.683,62 euros), de la suspensión de la tasa por ocupación de vía pública para las terrazas para casi 750 negocios de hostelería de la ciudad (350.000 euros), de la revisión de los tipos generales y bonificaciones del impuesto de plusvalías (533.147,41 euros), “así como de no trasladar a las familias el aumento del canon de transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos aprobado en el seno del Consorcio Reciplasa, siendo este impacto de 1,6 millones de euros absorbido por las arcas municipales”.

Se presupuestan 60,3 millones a Servicios Públicos entre los que destaca la limpieza viaria, que aumenta en 857.631,81 hasta llegar a los 11.306.110,7 euros, lo que significa a un aumento del 8,2% respecto al ejercicio de 2023.

Refuerzo de la seguridad

El área de Seguridad Ciudadana y emergencias cuenta con una partida de 3.043.660 euros con el fin de ampliar en ocho plazas la plantilla de agentes de Policía Local, pasando de 291 efectivos que hay en la actualidad a 299. El concejal de Seguridad y Emergencias y responsable del área, Vicent Sales, explica que “este gobierno trabaja con la prioridad de elevar la seguridad ciudadana, por eso queremos que haya más agentes patrullando en las calles al servicio del ciudadano, queremos una policía más cercana a los vecinos, a los barrios y a las zonas periféricas”.

Se reservan 12,9 millones para movilidad, donde destaca el nuevo servicio de préstamo de bicicleta Bicicas que aumenta en 300.000 euros hasta llegar a los 1,2 millones o el incremento del 21,67% más para el transporte colectivo urbano con el nuevo contrato que renovará la flota de autobuses de manera que habrá 25 nuevos, todos ellos eléctricos.

Además, se destinan al Plan de Barrios 789.979,56 euros; al Grao, 110.000 euros y a Urbanismo 164.749,94 euros.

Inversiones

En total, 22.891.645,20 euros en el capítulo de inversiones, con un aumento del 39,75 euros, entre fondos propios (13.318.711,74 euros) y fondos europeos (9.572.933,46 euros) para proyectos como la Zona de Bajas Emisiones, el proyecto de la Ronda Oeste, mejoras y acondicionamiento de las motas del riu Sec, la remodelación del párking junto a Adif, el aparcamiento de Ferrandis Salvador, asfaltado de caminos, infraestructuras de saneamiento, construcción del centro de párkinson, la reforma del mercado central, el plan de accesibilidad, la remodelación de la manzana albinegra, los CEIPS Sebastian Elcano y Mestre Canós o la reposición del grupo electrógeno de la ronda Norte, entre otros.

Políticas sociales

El área de Ciudadanía y Participación contempla 25.122.000 euros, en ellos se incluyen 7 millones para cultura y educación; 1,6 millones para participación ciudadana; 1,1 para gente mayor: 366.000 euros para juventud, 1,1 millones para contratación y patrimonio o 3,3 millones para modernización, entre otras partidas.

En Bienestar Social se recogen 17.000.000 euros, contando con las inversiones, el capítulo de personal y programas específicos para atender a las personas vulnerables. “Destinamos 2.000.000 euros para dependencia y discapacidad; 2.500.000 euros para proyectos sociales y 3.600.000 euros para inclusión social”, afirma Vicent Sales.

En lo que respecta a igualdad se destina en el ejercicio 2024, un total de 536.000 euros a esta partida, y el área de Familia, concejalía de nueva creación que gestiona Vox, se han presupuestado 465.000 euros.

Compromís reprocha al PP el “retraso” del presupuesto

El Grupo Municipal de Compromís per Castelló ha expresado su “decepción” ante lo que ha calificado de “nuevo incumplimiento” de palabra por parte de la alcaldesa, Begoña Carrasco, que, según las declaraciones de Ignasi Garcia, portavoz de Compromís per Castelló, no ha conseguido convocar el pleno para la aprobación de los presupuestos municipales antes de finalizar el año.

Compromís recalca, en un comunicado, que ya había advertido anteriormente sobre la posibilidad de que la alcaldesa “no cumpliera con su prometida de aprobar los presupuestos antes de que acabara en 2023, y esta predicción se ha cumplido”. Garcia ha destacado que “esta falta de puntualidad en la aprobación de los presupuestos municipales afectará negativamente la planificación y la ejecución de los gastos para el año siguiente”.

Ignasi Garcia ha reprochado que Carrasco, en su etapa como oposición, “criticaba vehementemente cuando el anterior gobierno aprobaba los presupuestos en estas fechas, pero ahora, como alcaldesa, hace exactamente aquello que censuraba, contradiciendo su discurso anterior”.