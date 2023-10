Catalá proposa una baixada de l’IBI del 20% a València que beneficiarà més les rendes altes

La junta de Govern de l’Ajuntament de València ha aprovat divendres en primera instància una rebaixa d’impostos i taxes municipals per al 2024 que suposarà estalvis importants per als veïns i veïnes amb rebaixes del 20% de l’impost sobre béns immobles (IBI) i bonificacions del 95% en la plusvàlua per a les herències o les transmissions de comerços o negocis entre vius.

Una baixada, especialment en el cas de l’IBI, que serà més quantiosa com més valor tinga l’habitatge i que, per tant, beneficiarà més les rendes altes, si bé cert que, com ha explicat la Regidora d’Hisenda, María José Ferrer San Segundo, l’IBI no es pot abaixar per trams, perquè s’aplica un descens del gravamen municipal.

Ferrer San Segundo ha recordat que la rebaixa fiscal “haurà de ser confirmada pel ple” i, per tant, per a l’aprovació definitiva haurà de tindre els vots d’algun dels partits de l’oposició o de Vox, cosa complicada en el cas de Compromís i el PSPV que ja es van oposar a abaixar impostos en el passat pel fet de considerar que podria afectar el bon funcionament dels serveis socials.

En el cas del partit d’extrema dreta, el seu portaveu, Juan Manuel Badenas, ja ha advertit que, “davant la falta d’informació i de participació”, hi votaran en contra, cosa que complica que aquesta rebaixa fiscal puga aplicar-se de manera efectiva. Badenas ja va amenaçar recentment de tombar les ordenances fiscals i els pressupostos municipals si el PP no els dona entrada a l’equip de Govern municipal.

Les mesures inclouen una rebaixa d’un 20% del tipus de gravamen aplicable als immobles de naturalesa urbana, que passarien d’un coeficient general del 0,723 al 0,578.

A més s’amplia la bonificació aplicable a les famílies nombroses, amb una bonificació del 60% per a les famílies de caràcter general i una bonificació del 90% a les famílies de categoria especial.

Sobre aquest tema, San Segundo ha explicat que més de 400.000 valencians “pagaran 70 euros menys de la mitjana per ser propietaris del seu habitatge, actualment. El 87% de les famílies paguen d’IBI entre 0 i 500 euros, per la qual cosa aquesta mesura serà clau per a ells”. A més, segons la Regidora, més de 33.000 comerciants es beneficiaran d’un estalvi mitjà de 92 euros en el rebut de l’IBI“.

Bonificació del 95% de l’impost sobre plusvàlua

Pel que fa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a impost de plusvàlua, la proposta que ha traslladat la regidora “és aplicar una bonificació del 95% en el cas d’heretar un habitatge a la ciutat o un negoci familiar”. Aquesta mesura beneficiarà, segons estimacions de l’Ajuntament de València, gairebé 25.000 valencians que, cada any, han hagut de pagar aquest impost “de manera injusta i poc considerada”.

A més, no s’exigirà, com fins ara, convivència amb el mort i altres requisits i es bonificarà, com a novetat, també en el cas de traspàs entre persones vives, sempre que es mantinga l’activitat del negoci.

“Volem combatre la injusta plusvàlua, ja que els valencians deixaran de pagar impostos municipals per heretar i a més apostem per afavorir la successió en l’empresa familiar i el manteniment d’ocupació, fins i tot en el traspàs inter vivos, amb una nova bonificació per transmetre en vida els comerços entre cònjuges, ascendents i descendents”. L’objectiu és ajudar les famílies i fomentar l’ocupació i els autònoms“, ha explicat.

Impost de circulació i taxa de clavegueram

També l’impost sobre vehicles de tracció mecànica veurà reduït substancialment el seu import, concretament un 8%. Es tracta, a més, d’una baixada generalitzada per a tota mena de vehicles que deixa sense efecte les pujades aprovades els anys 2019 i 2020.

Al mateix temps, la proposta del govern Popular proposa reduir un 50% la taxa de clavegueram. “Deixem sense efecte les pujades que l’anterior equip de govern va imposar el 2020”, ha explicat.

“El govern anterior va duplicar aquest impost i, a més, no es va aplicar a millorar en la mateixa mesura en què es recaptava les xarxes de clavegueram i el sanejament, per la qual cosa nosaltres tornarem a la situació anterior”, ha destacat.

Crítiques de Compromís i el PSPV

La regidora de Compromís, Eva Coscollà, ha criticat que “divendres el govern municipal ha anunciat una baixada d’impostos, i seran els valencians més rics els que es beneficiaran més d’aquestes baixades, mentre que el 60% de la població s’estalviarà tan sols 45 euros a l’any, la xifra realment important”.

Aquesta baixada suposarà que l’Ajuntament de València “deixarà d’ingressar 70 milions menys, cosa que significarà, sí o sí, una retallada o la impossibilitat de millora dels serveis públics per als habitants de la nostra ciutat”.

Segons l’edil, “amb aquests 70 milions que deixaran d’ingressar-se podrien fer-se, per exemple, 200 jardins en els nostres barris o comprar 100 autobusos més, ampliar les ajudes de formació, activitats per a persones majors, ajudes a l’emprenedoria i la innovació, i noves oportunitats per als joves”.

La portaveu socialista a l’Ajuntament, Sandra Gómez, ha denunciat l’“estafa fiscal que pretén perpetrar la senyora Catalá, perquè es tracta d’unes ordenances fiscals que beneficiaran els que tenen més i els grans propietaris”.

“L’esborrany que ha aprovat en junta de govern la senyora Catalá suposa una estafa per a la majoria dels valencians i valencianes, que s’estalviaran uns pocs euros mentre se’ls retallen els serveis municipals, perquè l’Ajuntament deixarà d’ingressar 70 milions d’euros. I tot per a beneficiar els que més tenen”, ha indicat.

En aquest sentit, ha posat l’accent en el fet que a través d’aquesta reforma “les grans superfícies i els grans propietaris s’estalviaran milers d’euros, mentre que les famílies corrents s’estalvien una mitjana de 30 euros a l’any”.