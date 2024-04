La cautela del PP de Carlos Mazón sobre el judici a Eduardo Zaplana

Un home confessa en el jutjat que va custodiar diners d’un amic en un paradís fiscal. En concret, que va viatjar a Luxemburg, va firmar uns documents com a “favor” i va tornar a Espanya fins que anys després va saltar la llebre. Els fons es van moure a Andorra i Panamà, una part dels quals al seu compte personal, i l’home assegura que va acudir a demanar explicacions. Després es van moure a Espanya a través de compres i inversions, fetes per uns a nom d’uns altres.

L’home que confessa és Joaquín Barceló, els diners són uns 6 milions d’euros, i l’altre, l’amic a qui assenyala, és Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana amb el PP. Les declaracions s’han fet el 9 i el 10 d’abril, en la secció quarta de l’Audiència Provincial de València, on es dirimeix si l’expresident va cobrar comissions per adjudicacions i les va ocultar, com sostenen la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil i la Fiscalia Anticorrupció, que demana 19 anys de presó, i en la política valenciana no ha passat res.

Un dia abans que Barceló, Zaplana va declarar que els fons no eren seus, tampoc les parcel·les o els immobles, i que simplement és “amic” dels altres encausats, i que fruit d’aquesta relació amistosa, navegaven junts o fins i tot es prestaven els habitatges, rebaixant el paper que li atribueix l’acusació a una “gestió” o mera “intervenció”.

La confessió d’una de les parts clau, la defensa de l’acusat o la investigació a una de les peces més importants de la dreta valenciana en l’última dècada a penes ha provocat comentaris en públic en el Partit Popular valencià. En les Corts Valencianes, el partit no s’ha pronunciat sobre la qüestió, malgrat que l’oposició no ha deixat de recordar que l’actual president de la Generalitat, Carlos Mazón, està en política gràcies a qui hui està assegut en el banc dels acusats. Compromís fins i tot ha presentat una comissió d’investigació sobre la privatització de les ITV, d’on presumptament procedeixen els diners, que, tenint en compte les majories parlamentàries, es quedarà en una proposta.

El president de la Generalitat Valenciana ha evitat tant com ha pogut el contacte amb la premsa durant la setmana clau del judici. Dilluns Mazón va estar en el Senat en el ple contra l’amnistia, dimarts es va reunir amb l’ambaixadora d’Alemanya, dimecres va estar a Brussel·les amb la presidenta del Parlament Europeu i el vicepresident de la Comissió Europea, dijous, en la romeria de la Santa Faç d’Alacant i divendres en un acte de la patronal en la Universitat Politècnica de València primer i a Alacant després. El dirigent valencià ha dedicat els seus actes de la setmana a parlar de Catalunya, agricultura europea, comerç amb Alemanya i les tradicions religioses alacantines. No va ser fins dijous a la vesprada que, a preguntes dels periodistes, va parlar del judici a l’expresident del seu partit: “Sempre he respectat els processos judicials, sempre, i aquesta vegada no serà una excepció. Quan li ha tocat a algú del meu partit i quan no”, va dir, per a retraure que “alguns” utilitzen un “criteri random o arbitrari”, a l’hora d’opinar sobre processos judicials i, “si li toca al de davant, sí que s’opina”.

L’última sessió de control al Consell ja es va canviar de data, i va passar del dijous a dimecres 20 de març, perquè el president viatjava a Múrcia, encara que el PSPV va llançar la teoria que era per no coincidir amb l’inici del judici a l’expresident popular.

Mentrestant, en la setmana del judici, els populars i els seus socis d’ultradreta han centrat la seua activitat parlamentària en una comissió d’investigació al sector públic instrumental durant el govern del PSPV, Compromís i Unides Podem, que va arrancar mentre l’amic de l’expresident confessava. El parlament autonòmic va concentrar l’activitat dimecres, en què es van encavalcar dues comissions parlamentàries amb la junta de portaveus, que habitualment se celebra els dimarts.

Els socis del Consell, el PP i Vox, emmarquen la investigació de les dues legislatures del Pacte del Botànic sobre la base d’informes de la Sindicatura de Comptes o la Intervenció de la Generalitat i han rebutjat ampliar el marc. Quan l’oposició els va recriminar la coincidència amb el judici i els va acusar d’encetar un paquet legislatiu que “seguia el manual del zaplanisme”, Vox va respondre: “Què hi té a veure Zaplana?”.